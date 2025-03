Los vecinos de La Sierrilla, en Cáceres, tendrán que seguir pagando el mantenimiento del barrio

Es una de las zonas más exclusivas de la capital. En La Sierrilla 2 los vecinos viven en parcelas con casas unifamiliares, con amplias ... terrazas, dos plantas y parcelas en las que lo mismo se pueden cultivar patatas que atender árboles frutales. Y todo a cinco minutos en coche hasta el centro. El problema es que el coste del mantenimiento del residencial, surgido en 1986 con un programa de actuación urbanística (PAU), corresponde a los propietarios, no al Ayuntamiento.

«Acabamos de pagar la factura por el arreglo de los baches surgidos en varias calles. Eso por no hablar de la iluminación de las calles. Dirán que es una urbanización privada pero aquí puede entrar quien quiera, aunque los vecinos lo pagamos todo», detalla Luis Felipe de la Morena. Es el presidente de la entidad de conservación del llamado sector 2 de La Sierrilla. El pasado 1 de diciembre remitió la documentación al Ayuntamiento para la disolución de la misma. A la vista de los informes de los técnicos municipales eso supondría de hecho una especie de recepción de la urbanización, es decir, que el Consistorio tendría que hacerse cargo de los costes.

Redes

De entrada no parece sencillo que así sea. Por ejemplo, el director del área de Infraestructuras explica que las tareas de conservación «están ligadas a la propia existencia del bien». Antes de aceptar que se disuelva la entidad de propietarios habría que revisar el estado en el que se encuentran jardinería, alumbrado, pavimentación...

Sobre las redes de abastecimiento, sin ir más lejos, la Inspección municipal advierte de que «no cumple con lo estipulado en el Reglamento del Servicio». Su renovación y adaptación tendría un coste de 850.000 euros con IVA. En ese caso, la empresa del agua hace un mantenimiento del depósito y las redes pero no ha asumido la titularidad. No se ocupa del saneamiento. De la misma forma que la limpieza de las calles y la recogida de basura no se incluye en los servicios del Ayuntamiento. Simplemente, hay una parada de contenedores pero ya en el acceso a la urbanización.

«Pagamos IBI, vado, todos los impuestos. Pero, ¿qué recibimos del Ayuntamiento?» LUIS FELIPE DE LA MORENA Presidente de la entidad de conservación

«Aquí se da una particularidad, y es que pagamos IBI, rodaje, los vados de nuestras cocheras pese a que se considere que esto no es público. Pero, ¿qué recibimos del Ayuntamiento a cambio? Las facturas del mantenimiento las pagamos nosotros y todos los impuestos también. Para el Consistorio eso supone un ingreso de muchos miles de euros», resume Luis Felipe de la Morena.

Adaptaciones

Lamenta que después de haber realizado adaptaciones en la iluminación con el compromiso municipal de pasar a encargarse de ella esto no haya sucedido. Sobre la entidad de conservación que preside, De la Morena ha solicitado su disolución, pero con los informes técnicos sobre la mesa tendrá que ser descartada, salvo sorpresa, en la próxima comisión de Urbanismo.

Así lo recomienda la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano. Alude a que se trata de un «área de baja densidad residencial cuya funcionalidad actual es autónoma en relación con el resto del núcleo urbano». Los propietarios discrepan. «Eso fue hace muchos años. Hoy estamos integrados en la trama urbana de la ciudad», insiste el presidente.

En La Sierrilla hay unos 600 vecinos según la última estadística de población. La directora de Desarrollo Urbano recuerda que ya en 2001 el Ayuntamiento rechazó firmar un convenio y asumir los servicios del residencial.

El caso llegó a los tribunales y el TSJEx desestimó el recurso de los propietarios que, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, asumieron los costes del mantenimiento «a cambio de la posibilidad de obtener un aprovechamiento urbanístico». Por algo la Sierrilla se mantiene como una de las áreas más exclusivas, y caras, de la capital.