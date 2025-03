La Sierrilla y el R-66, los dos barrios con mayor renta de toda Extremadura

María José Torrejón Cáceres Domingo, 16 de octubre 2022, 07:47 Comenta Compartir

«Las estadísticas no me sorprenden en absoluto. Aquí no hay trabajo y los que trabajamos somos mileuristas. Hay muchos vecinos mayores con pensiones bajas. ... La gente lo está pasando mal. Tengo miedo a que llegue la factura del gas». Así de tajante se muestra Arístides García, teleoperador de profesión e histórico líder vecinal de Aldea Moret, el barrio donde está la renta neta anual media por habitante más baja de Cáceres. Al otro lado de la balanza se encuentran dos zonas residenciales de la capital: La Sierrilla y una parte del R-66 (en concreto la que se corresponde con los chalés individuales), que son además las que cuenta con mayor renta en toda Extremadura.

Los ingresos en estas dos zonas son cuatro veces superiores a los que entran en las casas de Aldea Moret. Así se desprende del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos referidos al año 2020. El INE ha elaborado sus tablas a partir de las cifras que maneja la Agencia Tributaria, bien a través de las declaraciones de la renta o, en los casos en que no se está obligado a presentarla, a partir de los datos de retenciones. «Aquí no hay trabajo y los que trabajamos somos mileuristas; hay muchos mayores con pensiones bajas» arístides garcía Aldea Moret El estudio del INE, que se hizo público el 7 de octubre, permite trazar un mapa en el que ver cómo se distribuyen por zonas los ingresos en los hogares cacereños y en el resto del país. Los datos no se pueden comprobar calle a calle, pero sí por sección censal, que es la división administrativa más detallada del territorio. Estas secciones están construidas para el censo electoral y no deben sobrepasar los 2.000 electores (suelen estar por debajo de los 3.000 habitantes). Pues bien, la sección censal formada por La Sierrilla y parte del R-66 (la que limita con las calles Acuario, Capricornio e Islas Cíes) tiene la renta más alta de Cáceres: 20.570 euros de ingresos netos anuales por habitante. «Las estadísticas son solo eso: estadísticas, que dicen que es una zona con nivel adquisitivo alto. La realidad es que aquí somos todos muy trabajadores y lo que tenemos lo hemos conseguido a costa de muchas horas de trabajo», resume Francisco Javier Bermejo, presidente de la asociación de vecinos Sierridos. Es empresario, ingeniero y profesor. Ampliar Calle Río Ródano, en Aldea Moret. armando méndez Sierridos agrupa a una parte de La Sierrilla (el sector dos), formada por casas individuales con parcelas de 500 metros cuadrados. El otro sector de La Sierrilla, el número uno, cuenta con parcelas de mayores dimensiones. El estudio del INE arroja otro dato relevante. Además de ser la sección con la renta más alta de Cáceres, La Sierrilla y el R-66 lideran el ranking regional. Sus vecinos son los que más ingresos tienen de toda Extremadura, según apunta Juan Francisco Caro, analista de la consultora Stratego. La cosa no queda ahí porque la segunda sección censal con la renta media por persona más elevada (20.565 euros) de la ciudad también resulta ser la segunda más alta de Extremadura, apostilla Caro. Se trata, en concreto, de las manzanas que hay entre el colegio de las Carmelitas y el edificio Múltiples. Se incluye aquí una parte de la avenida Virgen de Guadalupe, San Pedro de Alcántara, la zona conocida como 'los obispos' y la avenida Clara Campoamor. «Las estadísticas son solo eso: estadísticas; en La Sierrilla somos todos muy trabajadores y lo que tenemos lo hemos conseguido a costa de muchas horas de trabajo» francisco javier bermejo La Sierrilla En el tercer puesto pasa exactamente lo mismo. La zona de Cáceres que ocupa esta posición también lo hace a nivel regional (20.335 euros). En este caso, se trata del lado de los números impares de la avenida de España, incluyendo calles perpendiculares, como Rodríguez Moñino o Antonio Silva. Llopis Ivorra El último puesto de la clasificación es para Aldea Moret. La sección censal con la renta neta media por persona más baja (5.713 euros) corresponde, en concreto, a las calles Río Ródano, Río Támesis, Río Danubio, Río Tíber y Río Volga, entre otras vías. En segundo lugar, también en este barrio, está la sección formada por las calles Jesús Nazareno y Santa Lucía y la Plaza Primero de Mayo, entre otras. Aquí la renta neta media por persona es de 7.974 euros. El tercer puesto de esta clasificación es para una parte del barrio de Llopis Ivorra. Los vecinos de calles como El Salvador, Venezuela, Cuba, Ecuador y Cristo Benditu tienen una renta neta media por persona de 8.298 euros. Las necesidades de los barrios, al igual que su nivel de renta, son diferentes. Mientras Aldea Moret reclama más vigilancia policial para frenar la venta de drogas, la inseguridad y las carreras ilegales, en La Sierrilla quieren que el Ayuntamiento recepcione los servicios mínimos que, hasta ahora, tienen que sufragar los residentes, como el agua, la limpieza, la recogida de basura y el alumbrado eléctrico. Arístides García avanza que Aldea Moret ha iniciado una recogida de firmas para que Unicaja vuelva a abrir la oficina bancaria que cerró en el barrio.

