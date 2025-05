Vecinos y hosteleros piden un Womad libre de botellón como el concierto de Los 40

Miles de personas abarrotaron la Plaza Mayor el sábado pasado para asistir al concierto ofrecido por Los 40 para celebrar las cuatro décadas del ... estatuto de autonomía. Se estableció un aforo máximo de 16.000 personas, según informa el Ayuntamiento, pero antes de llegar a esa cifra hubo momentos en los que se cerraron accesos para evitar la aglomeración. Los datos oficiales estiman que fueron unos 12.000 los que acudieron a esta celebración, un acontecimiento para jóvenes y familias.

A pesar de contar con un volumen de personas muy similar al que se concentra en la Plaza durante los conciertos del Womad el ambiente era muy distinto: si hubo algún botellón fue muy discreto. Se podía beber, pero adquiriéndolo en los bares de la zona, algunos de los cuales sacaron barras. Al final de los conciertos de Charlie USG, Paula Cendejas y Álvaro de Luna había envases por el suelo, pero nada comparable a las montañas de suciedad que se acumulan en el Womad, donde moverse por la Plaza se convierte en una misión de riesgo por los envases y bolsas mojadas que se arrojan en el suelo.

A diferencia de lo que sucede en el Womad (que este año se celebra desde el 11 al 14 de mayo) donde se permite el acceso a las zonas de concierto con recipientes que no sean de cristal a los que se retira el tapón de plástico en los puntos de control de las entradas, para esta cita se dijo expresamente que estaba prohibido entrar al recinto «con cualquier tipo de bebida alcohólica, así como vasos de cristal u otros elementos que pongan en riesgo la seguridad del evento», según indicó la concejala de Seguridad, María José Pulido, durante la presentación del concierto.

El Ayuntamiento indica que cualquier cambio en la cita de músicas del mundo tendrá que acordarla el Consorcio

La asociación vecinal Ciudad Monumental y varios hosteleros consultados coinciden en que ejemplos como el de los conciertos de Los 40 (este último y el que se celebró el pasado verano) muestran que «es posible» establecer medidas que eviten la práctica del botellón en el Womad, un compañero de viaje que parece inevitable y que año tras año genera críticas y la imagen de que una parte de los espectadores no van precisamente a escuchar música.

Juan Manuel Honrado es el presidente de la asociación Ciudad Monumental. Cree que el concierto de Los 40 mostró que se puede evitar el acceso con botellas a la Plaza Mayor, una de las batallas que persigue esta agrupación en pos de que convertir a Womad en un acontecimiento sostenible. «Aspiramos a eso, la idea de intentar parar el botellón está muy bien», sostiene Honrado. Desde hace años esta asociación se reúne con la organización de Womad para implementar medidas que ayuden a disminuir los residuos, como la utilización de los vasos reutilizables. Aunque el control del botellón cree que ha sido una buena medida, lamenta que no hubiera los suficientes baños públicos y que la gente terminara orinando en los aledaños de la Plaza.

A los hosteleros consultados la organización del concierto del sábado les ha parecido de 10. «Ha sido un concierto perfecto», señala Santiago Avendaño, el dueño del hotel La Boheme, que cuenta con una tetería abierta en la planta baja del establecimiento. Avendaño, que ha criticado en algunas ocasiones la organización de Womad o del Carnaval por el ruido o la suciedad estima que esta cita ha sido ejemplar. «Había mucha seguridad, control de botellón delante del hotel, un hospital de campaña...». Le gustaría que el próximo Womad fuera así.

Escenario

Alberto Gascón, dueño del local María Bonita, también es de esta opinión. «Es un modelo muy interesante», apunta mientras repara en «la incongruencia» de que se levante la prohibición del botellón solo para el Womad, una medida que rige en toda la ciudad excepto en el Recinto Ferial. Para Gascón la ubicación del escenario en la parte superior también es más adecuada, porque así no encajona a los locales de la parte inferior de la Plaza.

La directora de Womad para España y Portugal, Dania Dévora, asegura que «lo de no tener botellón es lo ideal para todas las partes, me parece que todos estamos de acuerdo en eso». Pese a su contundencia indica que no le corresponde a Womad pedir que se endurezcan las medidas.

El Ayuntamiento, por su parte, indica que «valoró muy positivamente el último Womad y también los conciertos de Los 40», pero que cualquier cambio en el desarrollo de la cita multicultural tendrá que decidirla el Consorcio Gran Teatro, que integra la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres