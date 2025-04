La variante de Malpartida de Cáceres arrancará con doble carril de 3,5 kilómetros desde la A-66

«Vertebra el oeste y acerca Malpartida a la capital»

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida. HOY

«¡Por fin!». Es una exclamación en toda regla. Lo primero que le sale a Alfredo Aguilera al comprobar que la variante ya está en licitación y en unos meses debe comenzar la obra.

«La valoración es positiva. Por fin hay financiación para esta infraestructura. Llevamos 24 años esperando. Lo que no entiendo es que sean fondos Next Generation. Se supone que esos fondos son para iniciativas nuevas, no para cubrir carencias que teníamos hace tiempo. Pero bienvenido sea», resume. El alcalde malpartideño ha sido una de las voces críticas y reivindicativas. Llegó a insinuar que al ritmo de tramitación la vía sería realidad «cuando estemos jubilados». El escenario ha cambiado y se alegra. Es «un proyecto que vertebra el oeste y acerca Malpartida a la capital. Sobre todo facilita la salida de mercancías del polígono de las Arenas».

Eso sí, recuerda que el doble carril «se queda a unos 800 metros de Mercadona. Luego la plataforma es de un carril por sentido, no dos como se dijo». Pide que «se haga lo antes posible» ya que acerca Malpartida a Cáceres y a sus servicios y se gana en calidad de vida. La duda es su afección sobre la Ronda Muñoz Torrero, artería principal de Malpartida en la que se concentran hoteles y restaurantes.