Solo Valoriza se presenta al concurso de limpieza de Cáceres, del que se queda fuera Conyser

A las dos de la tarde de este miércoles se cerró el plazo para la presentación de ofertas al contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad de Cáceres. Es el segundo en importancia para el Ayuntamiento por el montante de las cifras ... que maneja. El precio de la licitación supera los 105 millones y la valoración, por 11 años, se eleva a 121 millones de euros. El servicio municipal de Contratación solo tenía registrada una oferta ayer a la hora límite que marca el concurso, la de Valoriza Servicios Medioambientales.

Es la única que se cita en la información oficial facilitada por el equipo de Gobierno, que aludía en referencia a la mercantil que se ha postulado como una «empresa de servicios del grupo Sacyr». Lo cierto es que en las últimas semanas ha trascendido que esta mercantil ha sido vendida a Morgan Stanley por unos 734 millones de euros. Además de la ausencia de otras propuestas por parte de firmas nacionales vinculadas al sector de la limpieza, lo llamativo en el caso de Cáceres es que, de momento, no haya oferta presentada por Conyser, la histórica concesionaria vinculada a Cáceres. Fuentes de la misma ya habían advertido hace unas semanas de que acudir a este concurso sería muy complicado porque las condiciones de los pliegos la penalizaban y no era una inversión rentable. En todo caso, desde la sociedad no se ofreció este miércoles ninguna explicación sobre su supuesta ausencia, pese a que este diario contactó con ejecutivos de la misma y solicitó su versión al gabinete de prensa. La última opción sería que Conyser hubiese presentado una propuesta a última hora y por vía telemática, por lo que no habría aparecido junto a la de Valoriza anunciada por el Consistorio.

Servicio

La mesa de contratación municipal en principio se reunirá el próximo lunes 10 de julio para dar a conocer las ofertas recibidas. Según el servicio de Contratación del Ayuntamiento, «Valoriza Servicios Medioambientales (empresa de servicios del grupo Sacyr) ha presentado su oferta al concurso del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de la ciudad de Cáceres» que había convocado el Consistorio.

A partir de este momento, destaca el Ejecutivo que preside Rafael Mateos, «continúa el proceso con normalidad, dentro de los plazos previstos, siempre a expensas de lo que determine la Comisión Jurídica de Extremadura, que ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la empresa social de Cáritas, Moda Re-». Se refiere en su información oficial el Ayuntamiento a la reclamación presentada por la cooperativa de empleo social e inserción ligada a Cáritas y sobre la cual ya ha venido informando HOY. Ha sido aceptada por la Comisión Jurídica, que no obstante ha mantenido inalterables los plazos previstos para presentar ofertas.

A falta de conocer si ha entrado una oferta final de Conyser (u otras empresas) al concurso de limpieza, su ausencia en este servicio sería un hecho extraordinario, por cuanto lleva ligada a Cáceres desde hace décadas. Conyser accedió a la gestión por primera vez en el año 1979 y la renovó en 1990.

En julio de 2006 arrancó su tercera concesión en la limpieza de las calles de la capital y la recogida de la basura. Era un contrato por 15 años y 6,5 millones de euros. Su oferta fue la más valorada frente a las otras dos presentadas, por Urbaser-Santano y Sufi. Era la más ventajosa para el Ayuntamiento, con un coste más bajo, sobre un precio de salida de 7,4 millones, 400.000 euros por debajo de las otras dos. En total, obtuvo 112 puntos, de los 120 en juego.