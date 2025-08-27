HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una atracción de coches de choque en una localidad española. HOY

El Universitario de Cáceres atiende a varios jóvenes con lesiones oculares que atribuyen a los coches 'chocones' de Valencia de Alcántara

Algunos de los afectados han interpuesto denuncias en el puesto de la Guardia Civil de la localidad fronteriza

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:22

«Me levanté con mucho dolor y picor en los ojos, fui al centro de salud pero después tuve que ir al Hospital Universitario de Cáceres ... , donde me quitaron un trozo de metal». Esto le sucedió a un joven de Valencia de Alcántara la mañana posterior a una noche festiva en su pueblo, tras montar en los coches 'chocones' que se instalaron en su localidad, donde se celebraban las fiestas de San Bartolomé, que se extendieron durante la semana pasada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  5. 5 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  6. 6 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales
  10. 10 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Universitario de Cáceres atiende a varios jóvenes con lesiones oculares que atribuyen a los coches 'chocones' de Valencia de Alcántara

El Universitario de Cáceres atiende a varios jóvenes con lesiones oculares que atribuyen a los coches &#039;chocones&#039; de Valencia de Alcántara