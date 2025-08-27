El Universitario de Cáceres atiende a varios jóvenes con lesiones oculares que atribuyen a los coches 'chocones' de Valencia de Alcántara

«Me levanté con mucho dolor y picor en los ojos, fui al centro de salud pero después tuve que ir al Hospital Universitario de Cáceres ... , donde me quitaron un trozo de metal». Esto le sucedió a un joven de Valencia de Alcántara la mañana posterior a una noche festiva en su pueblo, tras montar en los coches 'chocones' que se instalaron en su localidad, donde se celebraban las fiestas de San Bartolomé, que se extendieron durante la semana pasada.

El relato de este chico, que prefiere no dar su nombre, coincide con lo que cuentan varios vecinos de este municipio cacereño de cerca de 5.200 habitantes, que atribuyen las lesiones a esta atracción. Un padre explica que el pasado domingo fue cuando empezó su hijo pequeño con molestias en el ojo, mientras que el lunes le sucedió a sus otros dos hijos, también menores. «Notaban que les dolía, que les molestaba, tenían un escozor fuerte, el pequeño tenía tres partículas en un ojo y dos en otra». Ellos también acudieron a las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, en donde les retiraron los corpúsculos metálicos y también óxido. A uno de sus hijos les tuvo que ser retirada una pequeña película que se había adherido a la pieza. Posteriormente a esta intervención todos ellos tienen que seguir un tratamiento cicatrizante, antibiótico y lágrimas artificiales para restaurar las zonas dañadas. A pesar de las molestias todos ellos tienen constancia de que los daños son reversibles, y que no les afectan a la vista. Otra mujer relata que su hijo de 20 años también se vio afectado por la misma situación, y que tiene constancia de que «tres o cuatro niños» de la localidad también habían tenido que ser atendidos.

Los hechos son similares a otros que fueron denunciados en Málaga a mediados del mes de agosto, en donde las chispas generadas en la red metálica de los coches de choques generaron residuos que cayeron en los ojos. En concreto sucedió en la localidad de Valle de Abdalajís, en donde se llegó a atender a 15 jóvenes durante sus fiestas patronales, de los cuales algunos son menores.

En el caso de Valencia de Alcántara varios de los afectados han interpuesto o están planteándose interponer denuncias contra la empresa de esta atracción en el puesto de la Guardia Civil de la localidad fronteriza, aunque el instituto armado aún no ha podido confirmar si se ha iniciado una investigación. La atracción siguió funcionando con normalidad durante todos los días de las fiestas. «Muchos chicos se montaban en la atracción con gafas de sol», relatan algunos testigos. El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris confirmó también los hechos, aunque sin poder precisar el número de afectados.

Según los afectados el volumen de personas a las que se les introdujeron esquirlas en los ojos fue considerable. «En el centro de salud de Valencia de Alcántara estaban ya alarmados y por lo visto lo habían puesto en conocimiento de las autoridades». Consultado por este diario el Servicio Extremeño de Salud (SES) confirma que se ha atendido a más de una decena de personas en Urgencias en los últimos días afectadas por cuerpos extraños corneales, que con objetos (como polvo, arena o partículas metálicas) que se quedan en la córnea, la capa transparente del ojo, provocando dolor, lagrimeo o enrojecimiento. La mayoría de ellos son niños y adolescentes, la franja de edad más habitual que se expone a estas atracciones de feria.