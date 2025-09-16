Un último trámite municipal retrasa las obras del museo del Madruelo de Cáceres

El inicio de las obras del Museo del Madruelo de Cáceres, un complejo cultural que abrirá una nueva puerta de entrada a la ciudad ... desde Puente Vadillo y la Ribera del Marco, están pendientes de un último trámite municipal. Así lo confirma la Junta de Extremadura, institución que costeará el proyecto, cuyo importe total asciende a 18,5 millones de euros (incluye también los gastos de adecuación museográfica y el traslado y conservación de las colecciones que habrá en su interior).

En un principio, se apuntaba al verano de 2025 como fecha para el inicio de las obras, pero la realidad a día de hoy es que los trabajos todavía no se han licitado. Es decir, la administración aún no ha convocado el concurso público para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Hay que recordar que todo el proceso arrancó oficialmente en abril de 2021,mes en el que las tres partes implicadas en la iniciativa firmaron el acuerdo que marcó el pistoletazo de salida.

La Junta de Extremadura, la Fundación La Fontana y el Ayuntamiento de Cáceres rubricaron el documento que contempla la cesión de las piezas que vendrán al museo por un periodo de 25 años (que se puede prorrogar durante 25 años más). Se trata de una vasta colección de instrumentos musicales de todo el mundo y de cerámica española. A finales de 2023 se hizo público el diseño elegido en concurso de ideas para el Museo del Madruelo, que lleva la firma del afamado arquitecto Patxi Mangado. Y la realidad es que casi dos años después no ha habido ningún movimiento sobre el terreno.

Ampliar Imagen de la parcela donde se hará el museo, con la iglesia de Santiago al fondo. JORGE REY

¿En qué fase está ahora el proyecto? Según la información facilitada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, «falta la aprobación definitiva de la cesión de terrenos en el pleno del Ayuntamiento» para poder licitar las obras. No se trata, especifica, de la cesión de todos los metros que ocupará el proyecto (que abarca tanto la parcela de la calle Tenerías donde estaba el centro educativo que da nombre al museo como el antiguo solar de Iberdrola donde irá el parking en superficie), sino en concreto del terreno donde se ubicarán los pilares de la pasarela peatonal, que discurrirá sobre la zona de las huertas de la Ribera del Marco.

El Consistorio defiende que ha hecho todo su trabajo y que está pendiente del registro para poder llevar a cabo la cesión

«Tras la adjudicación del concurso de ideas y la redacción del proyecto arquitectónico por parte del estudio Mangado y Asociados, se han completado trámites fundamentales, como las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la coordinación con el Ayuntamiento de Cáceres para la inscripción registral de los terrenos destinados al aparcamiento y la pasarela. Estos pasos, aunque han requerido más tiempo del inicialmente previsto, eran imprescindibles para poder licitar la obra con todas las garantías jurídicas y técnicas», se asegura desde la Junta.

«Una vez culminados los trámites municipales pendientes (falta la aprobación definitiva de la cesión de terrenos en el pleno del Ayuntamiento), se podrán licitar las obras, para lo cual ya existe dotación presupuestaria, incluida una asignación específica de fondos FEDER por valor de 17 millones de euros», se apostilla desde la administración regional.

El Ayuntamiento, pendiente del registro

Consultado sobre el trámite municipal pendiente, el Consistorio asegura que «todo el trabajo por parte del Ayuntamiento está hecho». Y agrega: «Solo falta la confirmación de la inscripción en el registro. En cuanto se nos notifique, se hará efectiva la cesión», puntualiza. Para llevar a cabo esta cesión, debe pasar primero por comisión informativa y más tarde por pleno. La inscripción en el registro es un paso previo.

«El proyecto avanza en una fase de gestiones administrativas y técnicas necesarias para garantizar su viabilidad. La voluntad de la Junta de Extremadura es culminar este museo con todas las garantías y en el menor plazo posible, para que sea un referente cultural en la ciudad de Cáceres», se zanja desde la Junta de Extremadura.

El proyecto

Hay que recordar que la Junta convocó un concurso de ideas para el diseño de la nueva dotación cultural que tendrá la capital cacereña. Y que ese concurso lo ganó el prestigioso estudio del arquitecto Patxi Mangado, con sede en Pamplona.

«No se trata solo de hacer un museo, sino de que ese museo contribuya a reestructurar toda esa parte de la ciudad. Desde esa perspectiva, la atención al contexto urbano ha sido importantísima (...). Este museo es una pequeña ciudad donde se va produciendo un recorrido muy sorprendente y sorpresivo, en coherencia con la naturaleza fantástica de las dos colecciones, que son unas piezas estupendas», indicaba el arquitecto en una entrevista concedida a HOY en diciembre de 2023, pocos días después de que se hiciera público que su proyecto había resultado el elegido.

Para entender bien todos los cambios que se avecinan en las proximidades de la plaza de Santiago hay que entender que el proyecto va más allá de la parte expositiva. También pretende revitalizar toda la zona de Tenerías y crear una nueva puerta de entrada a la parte antigua desde el parking que se ejecutará en el antiguo solar de Iberdrola de Puente Vadillo. El importe total del proyecto asciende a 18,5 millones de euros. El gobierno extremeño asume, además de la obra, los gastos de adecuación museográfica del edificio y del traslado y conservación de las colecciones.

Las colecciones

Hasta Cáceres viajarán las dos colecciones que la Fundación la Fontana tiene en estos momentos en Cataluña. En febrero de 2025 el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se desplazó hasta el pueblo de Barcelona donde se encuentran los instrumentos musicales y las piezas de cerámica Helena Folch-Rusiñol para conocerlos sobre el terreno.

Por un lado, está una de las colecciones privadas más relevantes de etnomusicología. Está formada por más de 2.000 instrumentos musicales procedentes de África, Oceanía, Asia y América. Y, además, este gran compendio se complementa con otra colección integrada por 14.000 piezas de cerámica española de diferentes épocas. La Fundación La Fontana se creó en el año 1992 como un centro de arte privado. Es única en España por la entidad y el volumen de sus fondos.

El actual propietario de los fondos es Alejandro Maluquer, que ha viajado varias veces hasta Extremadura para hacer un seguimiento del proyecto. En febrero de 2025 envió un burofax a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, para pedir información sobre los avances.