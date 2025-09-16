HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Recreación del futuro Museo del Madruelo de Cáceres y, a la izquierda, una parte de la pasarela peatonal que conectará el parking que se hará en el antiguo solar de Iberdrola con el centro expositivo y la calle Tenerías. HOY

Un último trámite municipal retrasa las obras del museo del Madruelo de Cáceres

La Junta de Extremadura, que preveía sacar a licitación los trabajos este verano, está pendiente de la cesión formal de los terrenos donde se ubicará la pasarela que conectará el parking en superficie con el nuevo edificio para convocar el concurso

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:27

El inicio de las obras del Museo del Madruelo de Cáceres, un complejo cultural que abrirá una nueva puerta de entrada a la ciudad ... desde Puente Vadillo y la Ribera del Marco, están pendientes de un último trámite municipal. Así lo confirma la Junta de Extremadura, institución que costeará el proyecto, cuyo importe total asciende a 18,5 millones de euros (incluye también los gastos de adecuación museográfica y el traslado y conservación de las colecciones que habrá en su interior).

