El TSJEx anuló el contrato de la muralla de Cáceres por los impagos del Ayuntamiento

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de anular, a petición de la empresa Cabero Edificaciones, el contrato de la segunda ... fase de la rehabilitación de la muralla de Cáceres se debe a los incumplimientos del Ayuntamiento. Así consta en la sentencia emitida el pasado 20 de diciembre, que detalla cómo el Consistorio cacereño no abonó en plazo a la empresa las certificaciones de obra que fue presentando, lo cual es motivo de resolución.

La Junta de Gobierno municipal tuvo conocimiento el pasado 27 de diciembre de esta sentencia del TSJEx, que revoca la de primera instancia que había dado la razón inicialmente al Ayuntamiento. Ese día el portavoz del Gobierno local informó del dictamen judicial, pero no detalló los motivos que da el tribunal para acepta el recurso presentado por Cabero Edificaciones.

En concreto, el TSJEx estima el segundo motivo de resolución del contrato planteado por la empresa, que es el referido al impago de las certificaciones de obra dentro del plazo de seis meses que establece la Ley de Contratos del Sector Público. El tribunal apunta que «no existe controversia en el hecho de que se presentaron las certificaciones de los meses de noviembre, diciembre y enero» de 2023, y no acepta la explicación que da el Ayuntamiento de que los técnicos no pudieron ir a la obra a comprobar los trabajos realizados porque «siempre estaba cerrada».

Para defender su caso, la empresa presentó un documento municipal del 19 de enero de 2023 titulado 'Acta de visita de la obra', que ha sido determinante para obtener la resolución del contrato en esta instancia superior. «Dicho documento es muy claro en cuanto a su título y, si realmente no se visitó la obra, que no lo hubieran empleado», zanja el TSJEx, que señala que «el acta acredita que sí se podía visitar la obra o que, al menos, respecto a las certificaciones de noviembre y diciembre, sí se pudieron realizar dichas comprobaciones en la visita del 19 de enero de 2023».

La sentencia ahonda en esta idea al advertir que «la falta de diligencia de Ayuntamiento no pude amparar al mismo», y que «si realmente la obra se encontraba cerrada, lo mínimo hubiera sido responder a los correos en los que se reclamaba el pago de las certificaciones diciendo que no se abonaban por no poder realizar las comprobaciones pertinentes», ya que «lo contrario supondría que la Administración puede alegar que la obra está cerrada y así no tener que pagar o, como en este caso, evitar esta causa de resolución».

El tribunal entiende por lo tanto que Cabero Edificaciones «sí acreditó la falta de pago de las certificaciones de noviembre, enero y febrero, habiendo transcurrido más de seis meses sin que hayan sido abonadas», de manera que estima el recurso de la empresa y ordena la resolución del contrato.

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJEx ante el Tribunal Supremo, para lo cual tiene 30 días de plazo.

Antecedentes

Los problemas con la segunda fase de la muralla comenzaron en septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Transportes decidió retirar al Ayuntamiento de Cáceres una financiación de 844.624 euros, alegando que se había realizado una modificación sustancial del proyecto inicial. Esta decisión supuso un duro golpe para el desarrollo de la obra, cuyo inicio estaba previsto en ese mismo mes por Cabero Edificaciones. Sin embargo, la falta de contratación del seguimiento arqueológico necesario impidió el inicio de las obras.

En enero de 2023, apenas tres meses después de la adjudicación, el Ayuntamiento de Cáceres ordenó paralizar las obras debido a la retirada de los fondos ministeriales. Este parón generó tensiones entre el Ayuntamiento y Cabero Edificaciones, que alegaba que no le habían abonado por los trabajos realizados hasta el momento y que la situación estaba causando un retraso significativo.

Durante el verano de 2023, el nuevo alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, firmó una resolución para levantar la suspensión de las obras y ordenó a la empresa reanudarlas. Sin embargo, Cabero Edificaciones anunció su renuncia al contrato debido a las dificultades financieras y operativas acumuladas durante la paralización.

A finales de 2023, la empresa constructora decidió llevar al Ayuntamiento a los tribunales mediante un recurso para reclamar la resolución del contrato. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres admitió el recurso, dando paso a un proceso judicial que resultó en una sentencia de primera instancia favorable al Ayuntamiento, que ahora ha sido revocada por el TSJEx.

La muralla

La primera fase de la restauración de la muralla de Cáceres incluyó segmentos como el Olivar de la Judería, el Baluarte de los Pozos, San Roque y el Arco del Cristo, áreas que requerían intervención urgente debido a su deterioro.

La interrupción y los problemas en la segunda fase de la restauración han generado sombras sobre el futuro de este proyecto. Además, la situación se complica con la existencia de varias torres de la muralla que aún están en manos privadas o integradas en edificios modernos, lo que plantea desafíos adicionales para su recuperación y conservación. La resolución de este conflicto se antoja esencial para retomar las obras de restauración de la muralla y garantizar la preservación de uno de los monumentos más valiosos de Cáceres. El resultado del recurso ante el Tribunal Supremo será por lo tanto determinante para el futuro de la muralla.