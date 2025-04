Trece horas de fiesta ininterrumpida en el Museo Helga de Alvear por su tercer aniversario. La cita tendrá lugar el próximo 23 de marzo, ... una jornada en la que habrá conciertos, talleres, performance, nuevas obras en exposición, sesión DJ y otras propuestas.

El evento lleva por título 'Percutir el Museo | Drumming the Museum'. «Es una invitación a todos los públicos, a celebrar el arte y la música y a compartir una experiencia individual a través de una experiencia colectiva. Una fiesta que crea espacios activos de encuentro entre personas, ideas y comunidades», ha resaltado su directora Sandra Guimarães.

Carlos Bunga realizará la performance 'Procesión, 2024', una performance creada ex profeso para la cita y activará su obra 'Habitar el color', uno de los mayores atractivos de su exposición en Cáceres.

La música también será protagonista, con un nutrido programa de propuestas de diferentes géneros y para diversos públicos a lo largo del día. Será también la tercera edición del programa Helga's Dj Session, que en anteriores sesiones ha contado con cerca de 1000 asistentes.

Nueva exposición

Además de las actividades, los asistentes serán los primeros en descubrir la nueva exposición colectiva ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1 | Can the Archipelago enter the Museum? #1, en la planta -1 del museo, en la que varias piezas de la colección se exhiben por primera vez.

La exposición, comisariada por Sandra Guimarães con María Jesús Ávila, Roberto Díaz y Miguel F. Campón, cuenta con obras de Thomas Hirschhorn, Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Buren, Haegue Yang, Etel Adnan, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, Francis Alÿs, Lygia Clark, Walid Raad, Cristina Lucas, Franz Erhard Walther, Christian Marclay y Carlos Bunga, entre otros.

Este es el programa:

10.00 – 00.00 h. Carlos Bunga Screening / Proyección de vídeos (En continuo). Auditorio. Planta 2.

10.00 – 11.30 h. 'Sentirpensar', taller infantil concebido por Carlos Bunga.

11.30 – 12.15 h. Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Pasacalle desde Plaza Mayor hasta los Jardines del Museo Helga de Alvear.

12.00 – 13.30 h. 'Sentirpensar', taller infantil concebido por Carlos Bunga.

12.30 -13.15 h. Visita a la nueva exposición ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1

13.15 – 14.00 h. Visita a la exposición de Carlos Bunga Performar la naturaleza.

17.00 – 17.30 h. Trío de Jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Hall de Entrada del Museo.

17.45 – 18.15 h. Dominique Atsama. Hall del edificio Casa Grande.

18.30 – 19.00 h. Carlos Bunga Habitar el color. Piano de Ana Paula Domínguez Lacarte. Planta – 1 del Museo.

19.00 – 19.30 h. Trío de Jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Planta -2 del Museo.

19.30 – 20.00 h. Carlos Bunga. Procesión, 2024. Performance. Recorrido desde la galería del Museo hasta el centro de Cáceres.

20.00 – 20.30. h. Carlos Bunga Habitar el color. Piano de Ana Paula Domínguez Lacarte. Planta – 1 del Museo.

21.00 – 21.30. h. Trío de Jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Hall del edificio de Casa Grande.

21.00 – 21.30 h. Dominique Atsama. Galería Museo Helga de Alvear.

21.30 – 23.30 h. Helga's Dj Session – DJ Javi Díaz. Jardines del Museo.