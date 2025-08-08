Travis Birds actúa hoy en el Pedrilla con las entradas de preventa agotadas

La cantautora madrileña Travis Birds llega hoy a los jardines del Pedrilla con todas las entradas de preventa agotadas. No obstante, esta tarde habrá localidades ... disponibles en la taquilla, que abrirá a las 20.00 horas. El concierto empieza a las 22.00 horas. El precio de las localidades es de cinco euros.

La parada de Birds en Cáceres se enmarca dentro de la gira 'Jardín del deseo', con la que está despidiendo su último disco, 'Perro deseo'. En la actualidad, está considerada una de las mayores exponentes de la música contemporánea española. Fue galardonada en los Premios +Músicas 2024, con los reconocimientos a mejor artista y mejor videclip.

Los conciertos del Pedrilla están organizados por la Diputación Provincial de Cáceres. El próximo 15 de agosto será el turno de Yerai Cortés.