Música en Cáceres

Travis Birds actúa hoy en el Pedrilla con las entradas de preventa agotadas

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:31

La cantautora madrileña Travis Birds llega hoy a los jardines del Pedrilla con todas las entradas de preventa agotadas. No obstante, esta tarde habrá localidades ... disponibles en la taquilla, que abrirá a las 20.00 horas. El concierto empieza a las 22.00 horas. El precio de las localidades es de cinco euros.

