El traslado al parque del Príncipe divide a vendedores y clientes del mercadillo de Cáceres

Poco después de las 13.30 horas, una veintena de personas guarda respetuosa la cola en la parada del autobús de Héroes de Baler. La ... mayoría son mujeres de mediana edad y llegan con sus carros tras hacer la compra en el mercado de los miércoles. Su posible traslado de Vegas del Mocho al aparcamiento ampliado del Parque del Príncipe centra el debate entre tres señoras ya en pleno viaje. «Se llevan el mercadillo a la Madrila», señala una de ellas. «Ya veremos, porque los vecinos se han quejado y están protestando», responde su interlocutora. Una tercera persona, hasta ahora en silencio, zanja la conversación. «Lo vecinos siempre protestamos. Nadie lo quiere cerca, pero tampoco demasiado lejos». Si se extrapolan las opiniones de esa tertulia a las tres calles principales y los puestos instalados se reproduce la propia conversación. Vendedores y clientes se muestran claramente divididos. De hecho, mientras los hay que defienden que se apuesta por un sitio céntrico y accesible otros lo cuestionan abiertamente.

Entre estos últimos está Miguel Rodríguez. Ha sido frutero durante buena parte de su vida y tiene ya 74 años. «Empecé a vender en Camino Llano, era 1984, fíjate si hay llovido», apunta ya retirado pero conocedor del negocio. «Es un error grave llevar el mercado a ese si

«En Vegas del Mocho queda lejos. Mis padres han dejado de venir porque son mayores» Puri Morales Clienta

tio. Va a ser un embudo. Hay un problema con las entradas y salidas y también con el espacio. No me gusta», resume antes de revelar su lugar «ideal», Charca Musia.

«Menuda cuesta hay allí entre la Madrila y Hernán Cortés. Yo me quedaría aquí sin dudarlo», añade otro vendedor que tercia en la charla.

Emilio Vázquez llega desde Plasencia. Su crítica es que no se les ofrezca un sitio «fijo y con buen acceso». Mientras atiende a sus clientes, que preguntan por los precios de los retales que vende, incide para recordar que lleva 40 años detrás del mostrador y no ha visto una plaza como la de Cáceres. «Es que no se aclaran. Nos llevan de un sitio para otro. Así es imposible», se despide. El concejal de Comercio lo explica: «Ningún vecino quiere el mercado a la puerta de casa». La apuesta por el parking en superficie también se relaciona con que allí las molestias serán menores.

Ampliar Juan Manuel Morato, uno de los vendedores del mercado de los miércoles, al que llega desde Valencia de Alcántara con sus ibéricos. JORGE REY

El Gobierno del PP intenta cuadrar las cuentas del mercadillo entre fechas, presiones de unos y otros y los plazos. Primero el traslado iba a ejecutarse este mes. Se dio por buena la parcela del Parque Empresarial Mejostilla. Luego se ha conocido que los terrenos pertenecen a la Sareb. En medio, los residentes de Casa Plata se echaron a la calle por si les tocaba a ellos. El Consistorio había hablado ya de un posible traslado antes de final de año. Al Príncipe, en el caso de que sea finalmente allí, el mercado no iría hasta febrero. Esa es la fecha que se ofrece como la de final de obra.

Propuestas

«La propuesta del Ayuntamiento no nos parece mal. Salimos satisfechos de la reunión, pero ese acuerdo no será firme hasta que no nos enseñen los planos y veamos cómo quedan los puestos», opina Domingo Gil. Es el tesorero de la Asociación de Comerciantes Ambulantes (Acaex). «Nos gusta el Parque del Príncipe aunque no tenemos claro que todos los puestos entren», afirma. El Ayuntamiento ya ha respondido: «Este espacio, de 1.000 metros longitudinales y una anchura de 13, cuenta con las condiciones técnicas para instalar tanto los puestos como para facilitar el estacionamiento de los vehículos de los vendedores».

«El aparcamiento del Príncipe no me parece mal. Es un sitio céntrico, cercano y con buenos accesos» Juan Manuel Morato Vendedor

Para agilizar trámites se toma en consideración la posición de los propietarios del suelo de Vegas del Mocho, que quieren desarrollar promociones de viviendas. Se sienten perjudicados. «Tiene que salir de allí», asume Jorge Suárez.

Entre los clientes la división también es patente. «Yo prefiero el mercadillo aquí, en el barrio. Vengo cada vez que puedo a por ropa y fruta. Me queda cerca. En la Madrila ya no iría tanto», admite María José Solís. Para Puri Morales el mercado ha quedado limitado a quienes tengan coche. «En Vegas del Mocho queda lejos. Mis padres por ejemplo han dejado de venir, ya son mayores. Pueden hacerlo en bus. Luego hay que subir esa cuesta con la compra. El Parque del Príncipe está más cerca de todo», corrobora.

«Es un error grave llevar el mercado al Parque del Príncipe. Aquello va a ser un embudo» Miguel Rodríguez Frutero jubilado

«El problema es que sabemos muy poco. La Madrila es un lugar ideal, pero si los vecinos no quieren...», coincide Manuel Carrillo, que vende dulces típicos de Valencia de Alcántara. También aprovecha para reivindicar un lugar «digno». Pone el ejemplo del los servicios. «Solo hay uno. Está en mala condiciones. Hay que entrar con mascarilla de lo mal que huele», lamenta.

Un simple sondeo a pie de puestos confirma lo esperado, que el Gobierno tiene trabajo por delante. Juan Manuel Morato, regenta Ibéricos Sevina. Tiene 58 años y se estrenó en el mercado con su familia cuando tenía solo ocho. Sugiere que el aparcamiento es «un sitio céntrico, cercano y con buenos accesos». «Es algo mejor que Mejostilla. Para eso me quedó aquí», comenta Antonio Heredia. Vende fruta y verduras. Pero si hay un ejemplo que ilustra como pocos la división existente solo hay que acercarse al puesto de melones, cuatro por cinco euros, de Javier y Felisa. Él, a favor del parking; ella, defensora de Vegas del Mocho. «Aquí no molestamos a los vecinos», sentencia.