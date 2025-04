Los vecinos del entorno ven con recelo llevar el mercadillo al parque del Príncipe de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Martes, 1 de octubre 2024, 07:44 Comenta Compartir

El último emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento para trasladar el mercado franco, el nuevo aparcamiento del parque del Príncipe, genera rechazo entre los vecinos más próximos al entorno, como los residentes de la Madrila y Aguas Vivas. Pero sí gusta, en cambio, a colectivos como la Agrupación vecinal o a los comerciantes, que ven en su ubicación céntrica una de sus principales bazas, además de su buena conexión en autobús por su proximidad a la avenida Clara Campoamor, punto por el que pasan todas las líneas de la capital.

Mientras los vendedores ambulantes se toman un tiempo para dar el visto bueno a este emplazamiento provisional, anunciado el pasado viernes, la asociación vecinal la Madrila Peña del Cura no ha tardado en reaccionar. Ayer mostró su «total repulsa ante tal despropósito o desmán» en un comunicado.

«Esperemos que se considere otro lugar más idóneo para no convertir esta zona tan respetada y querida en un foco de suciedad, ruido y deterioro», apunta la junta directiva mientras se muestra molesta por no haber sido consultada en ningún momento. El mercado de los miércoles, agrega, sería un añadido más a los problemas que ya arrastra esta zona: el ruido generado por la marcha nocturna, el consumo de alcohol y drogas en la calle..., recuerda la asociación.

«Es un auténtico disparate, denota una falta de planificación sobre la ciudad absoluta», dice Cáceres Verde

La asociación de amas de casa ha hecho un sondeo entre sus integrantes y la mayoría apuesta por el Ferial como sitio ideal

La zona del nuevo aparcamiento, que actualmente está en obras y cuya finalización se prevé para febrero, está más próxima al barrio de Aguas Vivas, donde temen que una cita de estas características rompa la tranquilidad de la que los residentes gozan en la actualidad. La asociación vecinal de este barrio está inactiva en estos momentos y es la asociación cultural Las Lavanderas de Aguas Vivas la que, ante este vacío, expresa el sentir de los vecinos.

Según la información que ha hecho llegar el colectivo basada en opiniones recabadas entre los residentes, ven en el mercado un foco de contaminación acústica, además de temer por la pérdida de sus estacionamientos habituales.

«Los accesos al barrio y las salidas son pocas y enrevesadas. No resultan adecuadas para el volumen de vehículos que tendrán que soportar. Y eso sin contar las molestias de un tráfico intenso en un barrio tranquilo», señala el colectivo cultural. «Se hizo una inversión millonaria para ampliar el parque y ahora, una inversión millonaria para reducirlo. Nunca se han preocupado por la zona del parque aledaña a Aguas Vivas. Ahora, simplemente, nos convierten en zona de sacrificio», concluye.

El nuevo aparcamiento del parque del Príncipe es una ampliación del actual que se está construyendo sobre una superficie de 284.000 metros cuadrados con una inversión de 919.000 euros por parte del Ayuntamiento, procedente de fondos europeos. El Consistorio ha presentado esta opción de traslado a los vendedores, representados por Acaex (asociación de comerciantes ambulantes de Extremadura) y Aeca (asociación de empresarios del comercio de Cáceres), después de que los ambulantes se negaran en rotundo a ir al parque empresarial de Mejostilla desde Vegas del Mocho, su emplazamiento actual.

«La ubicación es perfecta»

Con el foco más ampliado, la Agrupación vecinal considera que el lugar elegido es idóneo por su buena situación. «La ubicación es perfecta porque es muy céntrica. Habrá más gente que pueda ir andando. Y está bien comunicada en autobús», señala su presidente, José Antonio Ayuso.

También da el visto bueno Aeca, que repara en los beneficios que una cita de estas características tiene para los negocios que hay en las inmediaciones. «Favorece mucho a las empresas que hay alrededor, tanto a las cafeterías como al pequeño comercio. Viene mucha gente de fuera», detalla Rosa Gutiérrez, gerente del colectivo de comerciantes. «No es la peor opción. Era peor Mejostilla», agrega.

«Yo he vivido en Vegas del Mocho y a mí el mercado no me ha molestado para nada. A mí me viene bien que lo pongan en el parque del Príncipe. Me favorece que haya ambiente por aquí», comenta Elena Gijón, que está al frente de la tienda de cocinas Módulos, en Hernán Cortés.

La asociación de amas de casa ha hecho un sondeo entre sus socias y la mayoría apuesta por el Ferial como sitio ideal para el mercadillo. Mientras tanto, Cáceres Verde, que se opuso a la ampliación del parking, cree que instalar el mercado en el parque es «un auténtico disparate». «Denota una falta de planificación sobre la ciudad absoluta», dice.

