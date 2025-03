El tramo que falta para completar la ronda sureste de Cáceres se contrata en noviembre

El pasado 22 de septiembre concluyó el periodo de exposición pública del proyecto de trazado del tramo que falta para completar la ronda sureste. ... Era el último trámite antes de iniciar su contratación, que se anuncia desde la Consejería de Movilidad para las próximas semanas. Se publicó el documento el 9 de agosto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y «se han recogido un total de 10 alegaciones, de las cuales seis han sido remitidas por distintas administraciones y cuatro por particulares», indica la Junta de Extremadura.

El director general de Movilidad e Infraestructuras Viarias, José Luis Andrade, aporta la primera fecha de la licitación. La hoja de ruta que se baraja, informa la Junta, es que «a lo largo del mes de noviembre se abra la licitación» en busca de una empresa que se ocupe de finalizar la ronda. Solo faltan esos tres últimos kilómetros entre la Charca Musia y la zona del ferial y la Cañada.

En una comparecencia parlamentaria, el titular de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la administración autonómica ya avanzó detalles. «En el caso del tramo 1 de la ronda sureste de Cáceres, la previsión es licitar la obra por anticipado en noviembre», resaltó José Luis Andrade. «Hemos hecho la información pública una vez que tuvimos la traza determinada. Hicimos la información pública mientras se termina el proyecto de construcción. Por lo tanto, espero que a primeros de noviembre se pueda licitar», corrobora.

Ese anuncio es de hace solo unos días, del pasado 21 de octubre exactamente, y ante las críticas de la oposición, más concretamente del PP y del diputado y exconsejero de Fomento, Víctor del Moral, por los retrasos y la posibilidad de incumplir los plazos que marca la financiación europea de proyectos, con la vista fija en el 31 de diciembre de 2023.

« El plazo de obra está estimado en dieciocho meses», abunda el director de Movilidad, con lo que en el mejor de los casos sería ya en 2024 cuando se pudiese terminar esta intervención. Del Moral reprocha que el compromiso era comenzar la obra el 1 de enero de 2020 e ir invirtiendo 13,1 millones hasta 2023, para cumplir escrupulosamente con el plazo establecido.

El diputado del PP, Víctor del Moral, plantea el riesgo de perder los fondos europeos si la obra no está en el plazo previsto

En la Junta de Extremadura aluden a la pandemia y sus efectos para argumentar ese retraso pero garantizan que la obra se acometerá. En los presupuestos regionales para 2023 ya aparece una partida de cuatro millones y medio de euros.

Inversión

En la Consejería de Movilidad, y a consultas de este diario, además de confirmar que la fecha de contratación prevista es el próximo mes se dan otros detalles relativos a la partida que será necesaria para llevar el doble carril desde la EX-206, la carretera de Miajadas, hasta la salida de Aldea Moret. «La previsión es que la inversión sea de unos 18 millones de euros aproximadamente», concreta.

El documento que se publicó en el DOE y sobre el que se han recibido esas 10 aportaciones de administraciones y particulares está basado en el trabajo de la consultora CIEX-TXT Ingeniería SL, responsable de la asistencia técnica y redacción del proyecto constructivo. Solo para la ejecución material de obra son necesarios más de 12 millones. Se añaden otros costes adicionales como los casi tres millones de gastos generales y beneficio industrial. En los presupuestos generales de Extremadura se incluyó medio millón de euros en 2021.

El director general de Movilidad reseñó ya en mayo que, una vez perfilada la traza definitiva de la ronda y su coste, se procedería a la licitación pública. Es el siguiente paso. Andrade había incidido en que la idea era arrancar con la obra en el primer semestre de 2023. Como son fondos europeos, el reproche que se hace desde el PP es que «el plazo finaliza el 31 de diciembre», ha recordado Víctor del Moral.

«¿Están seguros de que, si licitamos una obra que no va a estar terminada el 31 de diciembre de 2023, la Unión Europea no solo no nos pagará la totalidad de la obra cuando dure, durante 2024-2025, sino que además nos descertificará la parte hecha hasta el 31 de diciembre de 2023?», se pregunta Del Moral.

El diseño recoge que el tramo que falta tenga una calzada de 2x7 metros, con una mediana de dos metros, caminos peatonales y carril bici. Contempla un paso inferior sobre la vía del tren en el camino de Santa Olalla y dos viaductos. El primer año de servicio podría contar con un tráfico de más de 5.300 vehículos.

El tramo entre la N-521 y Charca Musia, abierto en junio de 2021, ha llegado a absorber 15.000 vehículos, según la Junta. En poco más de un año ha permitido despejar tráfico del centro y favorecer la movilidad.