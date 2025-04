La ronda sureste de Cáceres cumple su primer año con 15.000 vehículos al día

La ronda sureste está de aniversario. El próximo 14 de junio se cumplirá un año desde que los primeros coches comenzaron a rodar. En ... este tiempo, esa infraestructura que había sido esperada durante años se ha convertido en un elemento clave para absorber el tráfico hacia el extrarradio. O desde los barrios al interior. Muchas de las conexiones que antes obligaban a los conductores a atravesar el centro para desplazarse hacia la salida de Madrid, el campus o la Mejostilla ahora tienen en la ronda su lugar de paso habitual. Además, los servicios adicionales que ofrece, como el carril bici y el peatonal o el mirador del Amparo, permiten que el paseo sea en un momento de relax o una opción de practicar deporte con las mejores vistas de la capital, hacia la Ciudad Monumental y sus torres.

En su primer año la ronda sureste supera las expectativas. Eso se deduce al menos de los datos que ofrece la Junta de Extremadura y que apuntan ya a los 15.000 vehículos diarios. En septiembre pasado, la Consejería de Movilidad contabilizó 332.000 vehículos. Entonces la media se quedaba en unos 11.000 al día. La última cifra es mayor, tal y como ha avanzado el director general de Movilidad, José Luis Andrade, en una reciente comparecencia parlamentaria.

«Actualmente tiene una intensidad media diaria (IMD) de unos 15.000 vehículos al día, además del uso por parte de personas a través de paseos peatonales, traslados, carril bici, patinetes y demás», analizó. La valoración que se hace desde su departamento es que la ronda ha supuesto, primero, «reducir el tráfico de la ciudad» en lo que a congestión y retenciones se refiere con una mayor diversificación, al abrirse nuevas opciones. En segundo lugar, se han reducido los recorridos que venían haciendo los cacereños. Andrade habla de un ahorro de tiempo y, a su vez, menos emisiones contaminantes.

Testimonio

Coinciden en ello varios de los usuarios habituales a los que HOY ha pedido opinión para valorar el funcionamiento de la ronda. Juan Manuel Cancho es estudiante y suele acudir a la nueva variante para practicar deporte. «Salgo por aquí a diario, a correr o a caminar. Es estupendo. Suelo usar la ronda más para andar pero también como conductor. Llego en un momento a casa», resume tras explicar que la apertura de la vía en junio de 2021 le ha supuesto un alivio a la hora de entrar y salir de Cáceres desde su pueblo, Madroñera, ya que accede por la carretera de Trujillo: «Me viene perfecto».

En la comisión regional de Movilidad, el director general de área, destacó que la ronda cacereña «ha sido elegida entre los 26 mejores proyectos desarrollados en España y que más aportan para mejorar la vida de los ciudadanos». Esa selección corresponde a la Confederación Nacional de la Construcción. Pese a ello, en este tiempo ya se han producido las primeras críticas, en especial tras la aparición de una fisura en el viaducto de Valdeflores. Fue reparada con celeridad y la Junta destacó que en ningún momento hubo mayor peligro. También hay quejas sobre el estado de la vegetación en algunos puntos.

«El mantenimiento lo veo bien para lo que yo lo utilizo, aunque es cierto que ya se ven pequeñas fracturas en el pavimento. Pero como usuaria estoy satisfecha», reseña Esther Fernández.

Vive en los Fratres y desde que abrió la ronda no ha dejado de usarla para entrar o salir hacia Trujillo. «No he vuelto a pasar por Miralrío y Vadillo. Aquello era un atasco. Por la ronda el tráfico es fluido y prácticamente no te paras, salvo en las rotondas. Me parece genial». También hace uso peatonal, ya que es «un tramo seguro y las vistas que tiene son espectaculares», explica.

«Practico mucho deporte, sobre todo andar y veo que es una ronda bien preparada. Las vistas son espléndidas», coincide Rufino Vivas, que trabaja en el Hospital Universitario y usa la ronda sureste para ir desde el centro hasta la salida por la N-521.

La respuesta social se refleja en el número de usuarios, con alguna queja sobre mantenimiento de la vegetación y velocidad

La imagen de un martes por la tarde y de estupenda temperatura es la de decenas de cacereños con ropa deportiva, unos a pie y otros en bicicleta, que copan los carriles aledaños a la doble vía. El flujo de vehículos no para.

Entre los paseantes está Manuel Jesús Sánchez. Alza la voz con una doble reivindicación. Por un lado reclama la apertura del segundo tramo, entre Charca Musia y el Ferial. Por otro, pide que se controle más la velocidad. «Todos vamos un poquito más rápido de lo que debemos», se lamenta. Y esa velocidad es la que se reclama a la administración para poner en marcha la obra de la segunda parte de una ronda sureste que, en un solo año, ya se ha colocado entre las vías más utilizadas de la ciudad.

El Plan de Movilidad Urbana (Pimus) apuntaba a unos 20.000 vehículos en arterias principales como Avenida de Alemania o Avenida de España; 19.000 en Hernán Cortés; 18.300 en Ronda de Vadillo, y 11.000 en Virgen de Guadalupe. La ronda no se queda atrás.