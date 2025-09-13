Tinta, papel y un Cáceres 'on fire'

Hay semanas y semanas. Hay días que se nos pasan sin pena ni gloria y otros en los que sucede todo a la vez. Esta ... semana hemos empezado con los grandes fastos regionales del día de Extremadura y casi terminando la semana los niños y jóvenes protagonizan la vuelta a las clases, ese momento iniciático hecho de olor a papel nuevo y lápices de colores en los que rezuma el entusiasmo y la pereza a partes iguales, que no todo es idílico en el mundo escolar. En ciudades tranquilas como Cáceres el inicio del curso escolar significa la reactivación de la vida cotidiana, en un septiembre que llega cargadísimo de actividades y propuestas, a la cabeza esa Noche del Patrimonio que salpica hoy de cultura la ciudad, con un programa inabarcable. Estamos 'on fire', y perdón por la expresión, que está un poquito sobada.

Pero además de eso nuevas exposiciones, conciertos y cine han regado de cultura este inicio de vida 'normal'. Con título que parece de escuela antigua, como del Florido Pensil, ayer viernes se inauguró en la sala El Brocense la muestra de María Romero Pérez 'Pluma, tintero y papel'. Según explica la Diputación de Cáceres en una nota de prensa María Romero Pérez convierte tinta, papel y fotografía «en estrategias para atenuar la incertidumbre, ordenar el caos y resolver enigmas».

Sus obras son, como ella misma explica, «el espacio en el que puedo jugar al 'hacer como si' y llevar al límite los simulacros», un lugar donde inventar y obedecer reglas con seriedad para explorar temores, dudas o búsquedas. «El título, tomado de una canción infantil para saltar a la comba, marca el ritmo de toda la exposición: repetición, precisión y una cierta dosis de azar». La exposición puede verse de manera gratuita hasta el próximo 11 de octubre en la sala de la calle San Antón.

El Palacio de los Golfines de Abajo está de aniversario. Situado en la Plaza de Santa María, cumple este septiembre una década desde que se hizo visitable al público. El día 11 en la concatedral tuvo lugar un concierto para celebrar esta efemérides, a la que se sumará una batería de actividades. Hoy sábado a las 20 horas se representará la obra de teatro Madame Giselle, a cargo de Emulsión Teatro y Asunción Mieres. Mañana domingo está programada una visita en familia a las 12 de la mañana para conocer las interioridades del Palacio.

Belleartes continúa con su abultada agenda cultural y el jueves hubo doblete de conciertos. Martín Mostaza actuó en concierto acústico y Ulises Fernández, 'Uli' ofreció un especial dedicado a Antonio Vega. Allí siguen en marcha las exposiciones 'Susurros de Libertad' de la joven artista cacereña María Cambero Cormack y la retrospectiva de Jorge Rey, en la que muestra imágenes de actuaciones musicales en directo tomadas en su trabajo de fotoperiodista en HOY. Estas muestras se enmarcan en el festival Movietone, con proyecciones en la Filmoteca de Extremadura.

Hasta el día 21 estamos en verano y como tal, sigue abierta la exposición colectiva 'Pasillo de arte' en el Gran Hotel Don Manuel, comisariada por AK Curator. En ella exponen sus obras Alfonso Barriga, Francisco Domínguez, José A. Sánchez, Cora Ibáñez, Felipe Pulido, Emilio González y Adonay Kustanilló. En este mismo recinto hotelero mañana domingo es día de brunch, una propuesta que inauguraron la pasada temporada y que tiene tirón.

Además de los conciertos programados dentro de la Noche del Patrimonio hay más citas musicales en distintos espacios. A las 19 horas en el Corral de las Cigüeñas actúa Like, un grupo de amigos cacereños que estrenan banda, versionará grandes hits nacionales e internacionales del pop-rock de los años 80 y 90, en un alarde de nostalgia para los que transitaron esos años.

Un cachito de Cáceres ha viajado a otros confines a través del multicultural Plena Moon, nacido en Cáceres por iniciativa de la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) en torno a las noches de luna llena. Nantes, en Francia y Oaxaca de Juárez (México) han acogido réplicas de esta cita.

Aprender a bailar es siempre un buen propósito de esta especie de año nuevo que es el mes de septiembre. El espacio Bambú, situado en la calle San Ignacio 10, muy cerca del parque del Rodeo, ofrece estos días demostraciones de su diferente oferta. Es tiempo de enrolarse en aficiones saludables y divertidas para diluir un poco el peso de la rutina.

Las que han vuelto con todo son Las Ritas, un grupo de mujeres que agitan un cóctel muy interesante de solidaridad y desenfado. Ayer celebraron un tardeo cuyos beneficios van destinados a las acciones a favor de Gaza de la organización 'Sonrisas en acción' de la cacereña Patricia Sierra Solís.

Decíamos al principio que la semana ha estado cargada de actividad. Pero no todo ha sido ocio. También ha cabido en estos siete días la reflexión sobre el suicidio, la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños de 15 a 29 años, con ocho fallecidos en estas circunstancias a lo largo del año pasado. En total, en la región fueron 91 las personas que se quitaron la vida. Para abordar las complejas circunstancias que llevan a un suicidio el pasado día 9 se llevó a cabo una misa en la parroquia de San Juan. El 10 en la biblioteca de Cáceres se llevó una charla en la que se abordaron distintos aspectos importantes para la prevención del suicidio, como la importancia de pedir ayuda. Luego hubo una conmemoración en la Plaza Mayor. ¡Hasta el próximo sábado!