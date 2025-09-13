HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María Romero Pérez exhibe en la sala El Brocense la exposición 'Pluma, tintero y papel'. JORGE REY

Tinta, papel y un Cáceres 'on fire'

Cacerescaparate ·

Los últimos coletazos del verano ofrecen una avalancha de actividades donde relucen las de la Noche del Patrimonio, que se unen a una extensa oferta de exposiciones en salas, conciertos y solidaridad, ¿quién da más?

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:26

Hay semanas y semanas. Hay días que se nos pasan sin pena ni gloria y otros en los que sucede todo a la vez. Esta ... semana hemos empezado con los grandes fastos regionales del día de Extremadura y casi terminando la semana los niños y jóvenes protagonizan la vuelta a las clases, ese momento iniciático hecho de olor a papel nuevo y lápices de colores en los que rezuma el entusiasmo y la pereza a partes iguales, que no todo es idílico en el mundo escolar. En ciudades tranquilas como Cáceres el inicio del curso escolar significa la reactivación de la vida cotidiana, en un septiembre que llega cargadísimo de actividades y propuestas, a la cabeza esa Noche del Patrimonio que salpica hoy de cultura la ciudad, con un programa inabarcable. Estamos 'on fire', y perdón por la expresión, que está un poquito sobada.

