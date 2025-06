'The Cacereñer' rinde homenaje a 'El Bola' por el Día del Orgullo

Álvaro Rubio Cáceres Sábado, 28 de junio 2025, 13:41 Comenta Compartir

'The Cacereñer' lanza su portada número 16 y la dedica íntegramente al fallecido actor Juan Manuel Domínguez Sierra, conocido como 'El Bola' y referente de la lucha por los derechos LGTBIQ+ en la capital cacereña.

El proyecto artístico inspirado en la icónica revista americana 'The New Yorker' y liderado por ilustradores, dibujantes y diseñadores crean portadas ficticias de una revista imaginaria centrada en la ciudad, cuyo editor es el gestor cultural Marce Solís. La publicada este viernes, 28 de junio, llega con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+

En esta edición especial, que se se ha publicado este viernes, 28 de junio, honra la memoria de un personaje que, «con su autenticidad y valentía, se convirtió en un faro para la comunidad y la ciudad», apuntan los responsables del proyecto.

La ilustración de la portada ha sido creada por el diseñador e ilustrador cacereño Paco Rosco. «No todos los héroes llevan capa. Algunos llevaban pendientes. Hay personas que no buscan ser referentes. Simplemente lo son. Hay personas que no se esconden, aunque el mundo les grite que deberían hacerlo. Personas que no militan, pero abren caminos. Que no predican, pero son faro. Cáceres tuvo uno: Bola», apunta Rosco.

Destaca la capacidad de 'El Bola' para «vivir su verdad sin pedir perdón, enseñando a muchos lo que significaba ser libre para pintarse los labios sin disimular la pluma, para andar por la calle sin agachar la cabeza«.

Portada de 'The Cacereñer' dedicada a 'El Bola'. Paco Rosco

La iniciativa de 'The Cacereñer' se suma así a las conmemoraciones del Día del Orgullo, con el recuerdo de «la figura de quienes, como 'El Bola', allanaron el camino para las nuevas generaciones».

Juan Manuel Domínguez Sierra 'El Bola' falleció el 20 de septiembre de 2024 a los 63 años de edad. Fue miembro histórico del grupo de teatro La Botika, actor y cabaretero, icono de los mejores tiempos de la 'movida' cacereña, agitador cultural y activista LGTBI.

Este domingo, 29 de junio, se celebrará el Orgullo, que contará con una manifestación bajo el título 'Cáceres con orgullo' y con el lema 'Diversas, libre y visibles', que saldrá a las 20.00 horas desde el Paseo de Cánovas.

El fin de fiesta será en la Plaza Mayor a partir de las 21.00 horas con la actuación de Rebeca como cabeza de cartel además de Jota Carajota, Cherri Coke, Brígida Fornicio y Lola Boom, presentado por María Bris y Franco Deluxe.