The Cacereñer, el homenaje local a la revista más cosmopolita

Marce Solís y Fermín Solís rinden tributo a The New Yorker con ilustraciones de espacios públicos y personajes de la ciudad

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 19 de marzo 2025, 07:25 | Actualizado 08:19h. Comenta Compartir

Un grupo de turistas haciendo fotos en el corazón de la ciudad monumental, en una plaza de Santa María a la que no le falta ... su guitarrista y un sol color limón que parece iluminarlo todo. Así es la colorista ilustración de las dos primeras portadas de The Cacereñer, el homenaje hecho desde Cáceres a la revista The New Yorker, que este año cumple 100 años de vida. La firma el dibujante cacereño Fermín Solís. La otra, que recoge a Pitoño, un clásico entre los clásicos de la vida cacereña, la ha trazado el autor emergente Juan Francisco Rico.

La idea es que el proyecto continúe y una en un tándem creativo a un autor consagrado y otro novel, tal y como explica Marce Solís, impulsor de esta iniciativa. «A mí me gustan mucho las revistas y sigo siempre New Yorker, no tanto como a Fermín, que es un fan», explica este gestor cultural. Se busca, indica, una muestra diversa y heterogénea que refleje las múltiples facetas de la ciudad y capturar su esencia. «Los participantes podrán plasmar su visión personal, desde lo más íntimo hasta lo más actual, representando la riqueza cultural y visual de Cáceres» Además, «busca reflejar el espíritu de The New Yorker con un enfoque cacereño, animando a los artistas a mostrar su visión, ya sea idealizada, crítica o incluso provocadora». Propuestas similares se han llevado a cabo en otras ciudades de España como Sevilla, Málaga o Murcia, y también a nivel internacional, y en todas ellas con ese objetivo de retratar lo más esencial de cada lugar sin caer en los tópicos. En algunos sitios es revista y en otros solamente portada. Aquí, en Cáceres, se han creado portadas digitales. La idea es poder sacar dos al mes y darlas a conocer a través de las redes sociales. Esta primera entrega está siendo muy compartida. Recoge la esencia del cacereñismo pero con ese toque que define a uno de los baluartes de la prensa escrita en América. The New Yorker fue fundada el 21 de febrero de 1925 por Jane Grant, reportera de The New York Times y su esposo Harold Ross, con la idea de crear una revista de humor sofisticado. Es cosmopolita y urbana y un verdadero icono del arte, del periodismo y de las tendencias. Y su portada, esa puerta de entrada irresistible a todos sus contenidos, es algo valioso en sí mismo. Ampliar A la izquierda, porada de Juan Francisco Rico. A la derecha, portada de Fermín Solís. HOY La primera portada se publicó el lunes coincidiendo con el Día del Cómic y el Tebeo, que desde 2022 se celebra en España con el fin impulsar el sector. Se escogió el 17 de marzo en honor al inicio de publicación de la mítica revista de historietas TBO, que dio nombre al propio fenómeno de la lectura en viñetas en España y que se ha mantenido en el nombre de esta celebración como un guiño a la creación española. Otro objetivo del New Yorker cacereño, es decir, de The Cacereñer, apunta Marce, es crear una exposición con todas las portadas o incluso más adelante intentar sacar postales o láminas para venderlas, en la idea de crear un recuerdo más cosmopolita. Fermín Solís hizo sus primeros trazos al calor de fanzines como 'Subterfuge' y 'Cabezabajo'. 'Los días más largos', con Martín Mostazo como protagonista, le valió el reconocimiento en el Salón del Cómic de Barcelona. Su gran obra es 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', una novela gráfica que exploraba la mente del genio del cine y que, tras su adaptación cinematográfica con la que logró un premio Goya, fue reeditada a todo color. Tras una década dedicada a la literatura infantil, Solís regresó a la novela gráfica para adultos con obras como 'Medea a la deriva', 'Elia' y 'Buñuel y los sueños del deseo'. También bucea en aguas netamente literarias y ha publicado la novela 'Algún día dejaremos de hacer sombra'. Además, es músico con el grupo 'Hombre Tigre'. Emergente Según explica la nota de prensa de este proyecto el estilo de Juan Francisco Rico «se define por su meticulosidad y un estilo oscuro que evoca a los grandes maestros del cómic». Tiene un grado en Bellas Artes y un máster en Producción y Prácticas Artísticas por la Universidad de Salamanca. Su obra se ha centrado hasta ahora en una temática recurrente: Estados Unidos y el satanismo, «un binomio que utiliza como metáfora para criticar el sistema hiperconsumista». Su estilo de dibujo se caracteriza por la precisión y el detalle. Rico emplea un rico simbolismo y metáforas para profundizar en su crítica social, invitando al espectador a reflexionar sobre el significado de sus obras. Además «bebe de la tradición del cómic, con referencias a autores clásicos y contemporáneos».

