Talher mantiene la contrata de Jardines en Cáceres con una 'prórroga forzosa'

Razones de «interés público» llevan al Ayuntamiento a prolongar el servicio de la empresa Talher en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de ... la ciudad. El actual contrato se adjudicó en 2018 y ha sido prorrogado en dos ocasiones.

El retraso en la adjudicación del nuevo, que de momento se encuentra en licitación, obliga al Consistorio a seguir contando con la concesión actual, que finaliza este mes. Por este motivo, el equipo de Gobierno ha incluido el asunto en el orden del día de la convocatoria de la comisión de Urbanismo que se celebrará este jueves. Se pretende dar «continuidad» a ese contrato para la conservación y vigilancia de las zonas verdes, que también afecta a las áreas de juegos infantiles, fuentes públicas y otros elementos.

La Secretaría General del Consistorio ha emitido un informe jurídico en el que avala la prolongación del servicio, que se daría contractualmente por finalizado desde el próximo día 21. Previsiblemente, se votará en pleno unos días antes, el jueves 16.

«Ante la imposibilidad material de formalizar antes de su vencimiento el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación de este servicio, se plantea acordar la prórroga 'forzosa' del contrato originario, contemplada en el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público hasta que comience la ejecución del nuevo contrato», se analiza el documento. En el mismo se apunta a razones de interés general para dar este paso.

«Es criterio de esta Secretaría General que procede que, por el Pleno de la Corporación, en su condición de órgano de contratación, y concurriendo razones de interés público, apruebe la declaración de continuidad del servicio con el actual contratista», concluye.

Crédito

No habrá problemas económicos para ello, aunque no esté aún aprobado el presupuesto de 2025. Existe una retención de crédito suficiente y el contrato se mantiene en los términos actuales. Pese a ello, la Intervención municipal puntualiza: «Si bien se considera en el informe de la Secretaría General que existen razones de interés público que fundamentan la continuidad del servicio objeto del contrato de referencia, no debería la Administración haber llegado a utilizar esta vía al saberse cuándo iba a finalizar este contrato, el 20 de enero de 2025», advierte.

La licitación del nuevo contrato sigue abierta desde octubre. Se han recibido siete ofertas en mesa de contratación, entre ellas Talher y Valoriza

La licitación del nuevo contrato se abrió el pasado mes de octubre. La partida se multiplica con un notable incremento. Frente a los 3,2 millones por los que se adjudicó Talher la concesión en 2018, ahora el importe anual se acerca a los siete millones. Son en total 27,1 millones por cuatro años.

El contrato se divide en dos lotes, el primero relativo al mantenimiento de esas zonas verdes, por 24,7 millones. Un segundo lote tiene que ver con el desbroce de parcelas municipales. Se reservan otros 2,24 millones.

La licitación sigue tramitándose y aún se prolongará ya que hay que estudiar las propuestas recibidas en mesa de contratación. Son siete en total, entre ellas la de la actual adjudicataria, Talher, y Valoriza Servicios Medioambientales. Esta última es la mercantil que se encarga del Ecoparque de Cáceres y de la recogida de basura y limpieza viaria. Las otras ofertas son de Aceinsa y Trebol Services, en unión temporal de empresas (UTE); Ingeniería y Servicios Públicos y Jardinería Sara, también en UTE; Eulen; Seanto e IGM.