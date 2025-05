El Ayuntamiento de Cáceres prorroga el contrato de Jardines pese a ver la gestión insuficiente

Sigue Talher al frente de la gestión de las zonas verdes de Cáceres pese a que se requieren más medios y dotación para ello. El ... último contrato se firmó en enero de 2019 con una duración de cuatro años. Debía haberse renovado, por tanto, en 2023, pero al Ayuntamiento no le dio tiempo a tener lista la nueva licitación y optó por una prórroga a pesar de las reticencias de los técnicos. Consideraban que ese contrato estaba desfasado. Ahora, vuelve a pasar lo mismo. Se verá mañana en Comisión de Urbanismo, donde el Gobierno lleva la propuesta de una segunda prórroga.

Sin embargo, estaba previsto afrontar la nueva contratación en el primer trimestre del año e incluso se ha presupuestado una partida económica más amplia para Jardines, que se va a los cinco millones de euros en las cuentas. Ese concurso no ha llegado siquiera a convocarse y se va a optar por dar a la actual concesionaria continuidad por otros 12 meses mas. Para ello se dispone de 3,6 millones de euros, tal y como recoge el expediente que se verá en la Comisión y que previsiblemente se aprobará en pleno la próxima semana. La oposición deberá pronunciarse.

Todo ello, con la particularidad de que el jefe de la Sección de Parques y Jardines incide en que «la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y otras infraestructuras no alcanza tanto en la parte concesionada como en la gestionada directamente unos niveles de calidad aceptables».

En el informe técnico se pone de manifiesto que el contrato actual se firmó en su día por 3,2 millones, lo que equivale a 1,16 millones «por debajo de los costes del servicio estimados en su momento». Lo que debía ser una buena noticia para el Consistorio por el ahorro para las arcas municipales, no lo es tanto ya que afecta a a la calidad de la prestación. No ha habido, dice el jefe de área, revisión de precios, mientras que la inflación en este tiempo ha subido «un 15,8 por ciento». Al mismo tiempo, en estos años se han perdido profesionales por jubilaciones en Parques y Jardines y se ha reducido la plantilla del Ayuntamiento de 45 a 36 efectivos. El escenario no es mucho más optimista para el ejercicio vigente ya que se esperan tres incorporaciones y cinco bajas por jubilación.

Por todo ello, se refiere el jefe de Jardines a que no se llega a los niveles de calidad «aceptables» , y ahí menciona tanto la parte que presta de forma directa con sus funcionarios el Consistorio como la contrata. «Si se asume la imposibilidad de alcanzar esos niveles mínimos de calidad en la prestación», en ese caso, sí se estima «viable» acudir a una nueva prórroga por un año y en las condiciones que aparecen en el contrato. Sería esta la segunda y última, con 3.2 millones de canon anual y tres modificaciones adicionales del año 2022 que rondan los 300.000 euros, más otros 121.000 euros de trabajos por valoración. En total son 3,63 millones. En el presupuesto anual para la nueva licitación se reservaban cinco millones.

«Se han producido incrementos de costes y debe actualizarse», decían en el Ejecutivo local. En esa línea, los propios técnicos municipales consideraban desfasado el contrato en 2022. «Es parecer de esta jefatura –señalaba en un documento el responsable de área– no acceder a nuevas prorrogas después de esta primera». «En 2024 será necesario un nuevo contrato con competencias y dotación económica suficiente con el fin de garantizar una adecuada calidad», sugería. De momento, sigue sin cumplirse. En el Ejecutivo local aclaran que esta prórroga es obligada al concluir el contrato, pero no significa renunciar a tramitar este año la nueva licitación.