«El servicio de salud mental del área de Cáceres está colapsado»

La huella de la pandemia es profunda y ha dejado heridas graves. La salud mental de la población se ha resentido y esto ha provocado ... un roto en el sistema sanitario que intenta remendarse con menos personal del necesario, un mal endémico al que ahora se suman una circunstancias especialmente adversas. El incremento de la demanda de atención en estos servicios en el último año y medio puede cifrarse «en un 200% o en un 300% más», tal y como calibra Julia García White, psiquiatra y coordinadora de Salud Mental del área de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud (SES). «Estamos en una situación de colapso», indica gráficamente.

Al día llegan aproximadamente 30 derivaciones diarias desde atención primaria a Salud Mental, un número insólito y que puede atribuirse a los devastadores efectos de una crisis sanitaria para la que nadie estaba preparado. Depresiones, problemas adaptativos y trastornos alimentarios copan la lista de las patologías que más se demandan, según García White. «La pandemia no solamente ha aumentado sintomatologías depresivas sino que patologías previas también se han exacerbado, como pueden ser los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos mentales graves, las esquizofrenias, los trastornos bipolares y toda la sintomatología depresiva añadida al covid». Indica que «los recursos humanos en los últimos 10 años no han aumentado», con la excepción de la contratación de un a psicóloga. «Yo dedico dos horas de mi tiempo a contestar derivaciones».

En Extremadura, apunta Julia García White, «tenemos una de las ratios más bajas de profesionales, y en Cáceres respecto al resto de la comunidad hay una ratio de profesionales bastante baja en todas las categorías: enfermería, psicología clínica, psiquiatría...en psiquiatría se suma el problema de que no hay psiquiatras». Es difícil, indica esta facultativa, reemplazar este perfil. «Estamos en una situación complicada, bastante dramática, en los 14 años que llevo como jefa de servicio creo que no he visto una situación de colapso como la que estamos viviendo ahora». Las listas de espera se han alargado irremediablemente. «Nosotros cumplíamos antes de la pandemia todos los estándares, en verano se nos podía escapar un poco la lista de espera con las vacaciones pero enseguida se retomaba, ahora es imposible».

Recursos

Pese a todo, recalca esta profesional, se trabaja para ofrecer el mejor servicio e incluso se ponen en marcha nuevos programas, como la unidad de terapia electroconvulsiva. Explica que, con el objetivo de que la salud mental se introduzca hospitalariamente de forma transversal, participan en pediatría, en la unidad multidisciplinar de asma y en las valoraciones de reducciones gástricas.

El servicio de Salud Mental del área de Cáceres incluye varios recursos. Dependientes del SES directamente está el equipo de Salud Mental, donde se atienden a adultos mayores de 18 años. Situado en Ronda del Carmen, se anunció su traslado a Hernán Cortés, algo que está descartado al ser un edificio no seguro ni para usuarios ni para los sanitarios. Incluido en el área de Cáceres se encuentra el equipo de Salud Mental de Trujillo.

En el centro de salud de Mejostilla se encuentra la unidad provincial de trastornos de la conducta alimentaria de cualquier edad, el equipo de salud mental infanto-juvenil para menores de 18 años y la UFAT (Unidad Funcional de Atención a la Transexualidad), que aborda situaciones previas a un cambio de sexo. En el San Pedro de Alcántara está la unidad de hospitalización breve de psiquiatría, donde se atiende a pacientes que requieren un ingreso urgente. Se trata de hospitalizaciones de aproximadamente nueve días y medio, con 22 camas, Allí se atiende no solo del área de Cáceres sino de la Coria. La unidad de media estancia de referencia se encuentra en el centro sociosanitario de Plasencia, que es de ámbito provincial. Desde mayo de 2020 en el San Pedro de Alcántara hay una unidad de psicología covid, que en un principio atendía solamente a sanitarios que habían sufrido secuelas del covid pero que luego se hizo extensivo a personal sociosanitario y al resto de la población sana que ha sufrido las consecuencias del covid.

García White señala que hay aún carencias en la red psiquiátrica de asistencia. «No tenemos hospital de día, que es fundamental, porque entre la hospitalización y el tratamiento ambulatorio muchos pacientes requieren un hospital de día, y es una promesa que todavía está por cumplir, supuestamente tenemos un espacio aquí en el hospital pero no se acaba de hacer». Otro servicio del que aún se carece es el de interconsulta y enlace hospitalario. «Nosotros realizamos interconsultas, participamos en muchos programas pero un servicio como tal no existe, está saliendo de la propia fe de los profesionales».

Además de estos recursos hay varios que no dependen directamente del SES sino que reciben subvenciones. Entre ellos está el CRPS, el centro de rehabilitación psicosocial de las Hermanas Hospitalarias, el centro de rehabilitación laboral (CRL) gestionado por la fundación Sorapán aborda la formación la búsqueda de empleo y el centro residencial de rehabilitación (CRR) que hasta ahora gestionaba Feafes y que ahora da cabida a 30 usuarios. Julia García White aplaude la labor que se ha llevado a cabo en esta institución en estos tiempos duros. «Los trabajadores han hecho una gran labor, tienen una vocación de servicio público tremenda, llevan un año sin cobrar y yendo a trabajar por no dejar solos a los pacientes».