Septiembre llega con todo en Cáceres

Hemos tenido el agosto más achicharrante de los conocidos hasta ahora y septiembre llega como un bálsamo, como si alguien por fin dejara la ... puerta abierta, corriera aire fresco y pudiéramos respirar. Estamos en esos días en el que regresamos y nos volvemos a fijarnos en detalles de la ciudad que a veces nos pasan desapercibidos. El reencuentro con la rutina no siempre es malo.

A estar positivos y en paz con el lugar en el que nos ha tocado vivir ayuda que la vida cultural se haya puesto en marcha, después de ese páramo 'agostí' en el que hay poco a lo que agarrarse.

En Cáceres hay una red muy digna de pequeños espacios que tejen la cultura desde la base. El pasado jueves reverdeció el ambiente cultural en el eje de Donoso Cortés con Roso de Luna, en donde se inauguraron dos exposiciones y se llenaron de personas y saludos. En La Sindicalista se inauguró la muestra 'Milagros pop', de Marina Salazar. En la cabeza de muchos está la escultura de la enorme teta que acompañó a Rigoberta Bandini en su actuación en el Benidorm Fest en 2022. Pues bien, Marina es su autora. Fundadora de No Queda Tinte, desarrolla su obra en Barcelona. En la muestra «reimagina lo divino desde lo cotidiano, lo popular y lo irónico: figuras rescatadas del olvido que se convierten en símbolos de disidencia, humor y poder compartido».

María Cambero Comarck en Belleartes. CRISTINA NÚÑEZ Charla sobre meditación en el Ateneo de Cáceres a cargo del médico oftalmólogo José Luis Cotallo. CRISTINA NÚÑEZ Mercado de segunda mano junto en Gómez Becerra. C. NÚÑEZ 1 /

Foro Fratre en el Museo Pedrilla de Cáceres. JORGE REY Fiesta infantil en el parque de Valhondo. JORGE REY Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica. HOY 1 /

Prácticamente a la misma hora y no lejos de allí se inauguraban dos exposiciones en Belleartes. El fotógrafo de HOY Jorge Rey muestra del 4 al 14 de septiembre en el espacio Belleartes una selección los trabajos que ha realizado en múltiples conciertos y actuaciones musicales en directo a lo largo de su carrera como fotoperiodista, que arrancó en este diario en el año 2003. Observador y creativo Rey reúne en esta muestra una quincena de fotos de algunos de los conciertos a los que ha acudido con su cámara de fotos. La exposición forma parte de la programación del Festival Movietone, que se celebra en la ciudad durante esos días con proyecciones de películas en las que destaca la banda sonora, con el objetivo de aunar cine y música en un certamen que cumple este año su segunda edición.

En el mismo espacio pero en la sala B también se inauguró el jueves una nueva exposición. Se trata de 'Susurros de Libertad', la primera muestra individual de la joven artista cacereña María Cambero Cormack, estudiante de Bellas Artes en Granada. La muestra propone «una mirada íntima, libre y sin filtros sobre las experiencias que se viven en las calles, pueblos, colectivos y espacios autogestionados». Cada obra está vinculada a un sonido, a una rave, a un instante compartido. Porque la electrónica no solo se baila: también se siente, se habita y se recuerda», indica Belleartes en una nota.

Las salas de la ciudad van poniéndose en marcha y esta misma semana, el mismo día que vuelven los niños al colegio, la sala El Brocense de la Diputación de Cáceres inaugura la primera exposición de la temporada: 'Pluma, tintero y papel', de María Romero Pérez.

El día 11 está marcado a rojo en el calendario por la ansiada vuelta escolar. De niños se llenó el jueves el parque del Edificio Valhondo, con actividades familiares, juegos y animación musical, incluyendo una fiesta con cañón de espuma para clausurar las actividades veraniegas organizadas por el Ayuntamiento.

Vamos guardando los bañadores y las toallas y volvemos al modo productivo. Apetece también hacer cosas bajo techo. La Asociación Fratres de Cáceres organizó el jueves una nueva edición del Foro Fratre, un encuentro con conferencias y mesa-coloquio a cargo de destacados historiadores y expertos. El teniente coronel de Infantería ya retirado José María González Lanzarote impartió la conferencia 'Geraldo Sempavor: El intento de señorío en territorio extremeño', mientras que el bibliotecario Antonio Rodríguez disertó sobre 'Conquistadores y Primeros pobladores de Cáceres (1229-1316)'. El historiador y máster en Ciencias de las Religiones David Hernández se ocupó de 'Comunidades Hispano-Judías en la Península Ibérica', y Francisco Acedo charló sobre 'Sombras y linajes: orígenes míticos de la nobleza cacereña'.

El jueves pero en la biblioteca del Ateneo de Cáceres tuvo lugar la charla 'Meditación frente a medicación' a cargo del médico oftalmólogo José Luis Cotallo.

También ha sido una semana para la ciencia en Cáceres. La ciudad ha acogido el 47 congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) por el que han pasado más de 600 investigadores, entre ellos algunos de los más punteros de España, Europa y Estados Unidos. Presidido por la científica extremeña Guadalupe Sabio, directora del Grupo de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la cita ha abordado asuntos como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento.

Esta semana de rentrée total también ha habido tiempo para la reflexión acerca del consumo. Siete jóvenes veinteañeras han abierto sus armarios y se han dado cuenta de que tienen más ropa de la necesaria. Con todo lo que ya no utiliza, algunas cosas con etiqueta, han creado un mercado de segunda mano que está abierto hasta hoy en la puerta de la tienda de ropa Doble B de Gómez Becerra, en donde pueden encontrarse algunas gangas que, de alguna forma, ayudan a romper el círculo vicioso de la 'fast fashion'. ¡Hasta el próximo sábado!