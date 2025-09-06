HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marina Salazar es la autora de la exposición 'Milagros pop' que puede verse en La Sindicalista. CRISTINA NÚÑEZ

Septiembre llega con todo en Cáceres

Cacerescaparate ·

La vuelta a la rutina ha traído consigo exposiciones interesantes, un enjundioso congreso de ciencia y un mercado de segunda mano para reflexionar sobre los excesos del consumo

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:24

Hemos tenido el agosto más achicharrante de los conocidos hasta ahora y septiembre llega como un bálsamo, como si alguien por fin dejara la ... puerta abierta, corriera aire fresco y pudiéramos respirar. Estamos en esos días en el que regresamos y nos volvemos a fijarnos en detalles de la ciudad que a veces nos pasan desapercibidos. El reencuentro con la rutina no siempre es malo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  6. 6 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  7. 7 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  8. 8

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  9. 9 Así ha sido la visita de Carolina Yuste al Centro Internacional de Flamenco en Badajoz
  10. 10

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Septiembre llega con todo en Cáceres

Septiembre llega con todo en Cáceres