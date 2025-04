«Queremos demostrar que se puede vivir en Cáceres sin hacer una oposición»

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 15 de mayo 2022, 07:53 Comenta Compartir

Opositar o no opositar, esa es la cuestión. A Alejandro Quintano (Salamanca, 1991) y Sergio Sánchez (Coria, 1989), dos de las tres patas de 'La ... Sindicalista', el nuevo espacio abierto hace un mes la calle Roso de Luna les rondaba, como a cualquiera que salte al ruedo del mundo laboral y vea lo que hay, la idea de sumergirse en libros y garantizarse un futuro tranquilo y para siempre. Pero no, de momento no ficharán de ocho a tres.

El proyecto que se traen entre manos estos dos historiadores del arte que se dedican al diseño y a la ilustración les ha dado brío y energía para un tiempo. «Queríamos opositar para diferentes cosas, yo para profe de Secundaria, él para museos, pero él (Sergio) me dijo: ¿tú quieres vivir de esto?, pues vamos a intentarlo, porque el mismo riesgo es estar opositando que no sabes lo que va a pasar que montar una empresa », explica Alejandro. «Queríamos demostrar que se puede vivir en Cáceres sin hacer una oposición». Proyectos individuales La fotógrafa Marta Hoyos (Cáceres, 1996) completa este triángulo creativo en el que cada uno de ellos desarrolla sus proyectos individuales pero además cooperan en objetivos comunes. «Nosotros vivíamos en Madrid, trabajábamos en el mundo artístico, en galerías y en el museo Thyssen, pero la vida allí es muy complicada», explica Alejandro. Llegaron a Cáceres dos meses antes de que se desatara la pandemia, por lo cual han estado una buena parte de estos dos años con la poca movilidad que han pespunteado estos días. Siguieron trabajando online (diseñan por encargo para toda España), pero con la idea de abrir algo físico, el cuerpo pide contacto y verse las caras después de lo que hemos pasado. «Veíamos tantos locales vacíos en Cáceres que decidimos trabajar fuera de casa para ser mas visibles y expandirnos para tener más proyectos y que la gente creativa de la ciudad tenga un espacio donde mostrar sus trabajos y hacer lo que quieran», van contando la pareja formada por Alejandro y Sergio mientras Marta, que teletrabaja para una empresa radicada en Madrid hace sus aportaciones. «Vimos tantos locales vacíos que decidimos trabajar fuera de casa para ser más visibles y expandirnos» alejandro quintano La calle Roso de Luna, con muchos locales vacíos y bastante rotación de negocios les gustó. La librería La Puerta de Tannhäuser y la cercanía con el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear les agrada, y además hay otros proyectos que van a abrir en esta zona. «Parece que se está revitalizando», indican esperanzados. Aparte de las iniciativas de cada uno de ellos 'La Sindicalista' quiere brindar la posibilidad de que «el arte se acerque a la población», hacer entender que «por el mismo dinero que te compras una lámina en Ikea te compras una obra original de un artista emergente, el arte es algo que podemos tener todos, esa es la idea que nos ha movido a crear 'La Sindicalista' y ponerle ese nombre como un espacio reivindicativo del arte en la ciudad», cuenta Sergio, especializado en el mercado y la asesoría de arte. Se han fabricado los muebles ellos mismos para que se ajustaran específicamente a sus necesidades. Le han dado un toque retro años 60, momento dorado del sindicalismo. «Queríamos que tuviera esa idea tanto estética como metafórica y filosófica». Tienda Una parte del local en el que se sitúan está dedicada también a tienda, con la que pretenden que los artistas que se pongan en contacto con ellos puedan vender sus creaciones. Allí pueden verse por ejemplo los diseños de Alejandro bajo el nombre de 'El loco del pelo rizo', como puntos de lectura, camisetas o cuadros con frases y perfiles de artistas y folclóricas míticas. No están cerrados tampoco a poder abrir el grupo a más personas que quieran colaborar. «Nosotros nos llevamos bien para hacer proyectos juntos, pero también hacemos cosas de forma individual y nos preguntamos unos a otros cosas que nos quedamos atascados y no sabemos cómo seguir, nos ayudamos, fluimos». El logo que puede verse en la entrada de este local, un elemento de la tabla periódica, indica el objetivo de querer ser un laboratorio de creación. Aparte de la exposición de obra propia, tienen programación de otros creadores para los próximos meses. El próximo día 26 harán una inauguración, una fiesta que pretende ser una forma de darse a conocer y arraigar. «Nos damos cuenta que muchas cosas culturales y artísticas están en manos de los mismos, queremos aportar ideas distintas, la diversidad es buena y la competencia si es sana también».

