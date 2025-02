Los pendones de las cofradías cacereñas lucirán esta Semana Santa en el Foro de los Balbos

Laura Alcázar Viernes, 25 de marzo 2022, 13:38 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

Los pendones de las 17 cofradías cacereñas lucirán esta Semana Santa en el Foro de los Balbos en lugar de engalanar la balconada del Ayuntamiento como otros años.

Desde el miércoles que viene y hasta que finalice la Pasión permanecerán los estandartes en este espacio público, a petición de la Unión de Cofradías de Cáceres, según ha anunciado este viernes tras la Junta de Gobierno la portavoz municipal, María José Pulido.

Con la colocación de los pendones el día 30 y el pregón el jueves 31 a las 20.00 horas en el Gran Teatro, a cargo este año de José Ignacio Sellers Bermejo, arrancan los actos la Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional en 2011.

Proyecto Crisol

La concejala ha informado, por otra parte, de la aprobación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la concesión de una subvención al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de 145.700 euros para el programa Crisol que desarrollan cuatro educadoras sociales en Aldea Moret.

«Trabajan -ha subrayado la edil- resolviendo conflictos que se generan en las comunidades de vecinos, intentando organizar las asociaciones vecinales para regularizarlas y también con las familias que viven en este barrio para promover hábitos saludables».

En cuanto a otros asuntos, la concesionaria del agua, Canal de Isabel II, pondrá en marcha en el mes de mayo una campaña de concienciación para evitar que se arrojen toallitas al inodoro. Es de las propuestas presentadas a los presupuestos participativos por la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco.

«Hay que insistir en que el inodoro no es una papelera y las toallitas no se descomponen al contacto con el agua como ocurre con el papel higiénico. Pueden provocar acumulación de tejido y fibra en las tuberías, atascando las redes de saneamiento, lo que conlleva una inversión para limpiar y subsanar las roturas y atascos, de ahí la importancia de depositarlas en cubos higiénicos y no en el retrete», ha incidido Pulido.

También en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento se sumará este sábado a la campaña Hora del Planeta, apagando durante una hora por la tarde la iluminación artística de la Ciudad Monumental y del edificio consistorial.

Corales

Otro de los anuncios de Pulido es la celebración este domingo a las 12.00 horas de un encuentro de corales en las escalinatas del Arco de la Estrella. La iniciativa se llama Coros por la Paz y está impulsada por la Familia Coral Santiago Apóstol de Griñón.

Al acto, coordinado por el Coro Francisco de Sande, se han sumado 400 coros, instituciones y escuelas de música en toda España y participarán 18 agrupaciones corales de Cáceres y localidades próximas.

Además, este sábado habrá una jornada de ruedas en las pistas de skate de La Mejostilla, a partir de las 9.30 horas.