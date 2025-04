Santiago Sierra rinde tributo en Cáceres a Helga de Alvear, su galerista durante 20 años

Más de dos décadas de relación profesional y amistad personal unieron a Santiago Sierra y Helga de Alvear, que fue su galerista y una ... de las principales artífices de que el artista conceptual madrileño se acabara convirtiendo en la figura de renombre internacional que es hoy. No es de extrañar por lo tanto que Sierra vaya a protagonizar la próxima gran exposición temporal del Museo Helga de Alvear, la primera que programa tras la muerte el pasado 2 de febrero de la coleccionista alemana, a quien pretende rendir tributo.

La muestra en Cáceres de Santiago Sierra llevará por título '2.068 dientes The Maëlstrom, archivo y bandera negra', y se podrá visitar desde el 16 de mayo hasta el 21 de septiembre. Según consta en la descripción que hace el propio museo, en ella «indaga, a partir de obras históricas y otras más recientes, en temas como la inmigración, la explotación, la devastación colonial y el anarquismo, resaltando las tensiones entre lo económico, lo ético y lo estético».

Santiago Sierra es uno de los artistas conceptuales españoles contemporáneos más importantes. Su crítica de las estructuras sociopolíticas, a menudo ácida y controvertida, le ha llevado a protagonizar sonadas polémicas en los ambientes artísticos. Una de las más mediáticas ocurrió en la Bienal de Venecia de 2003, donde el pabellón de España fue una instalación de Sierra a la que solo se permitía la entrada a quienes acreditaran tener la nacionalidad española, sin excepciones. Ni siquiera el presidente de la Bienal ni los miembros del jurado del premio al mejor pabellón pudieron acceder para puntuarlo. ¿Qué había dentro? Nada. Era un espacio completamente vacío y abandonado. Una crítica evidente a las políticas migratorias.

También causó gran revuelo en 2018 que la feria madrileña ARCO pidiera a la Galería Helga de Alvear la retirada de la obra de Sierra 'Presos políticos en la España contemporánea', compuesta por 24 retratos en blanco y negro pixelados que pretendían denunciar el ingreso en prisión de miembros de asociaciones culturales y políticos catalanes, de los tenidos en el caso Alsasua o de activistas del 15-M, entre otros.

Otras intervenciones suyas han sido crear una cámara de gas en una sinagoga alemana, o contratar a prostitutas y emigrantes para denunciar su explotación.

Ampliar Bandera negra en el Polo Norte, una instalación de Santiago Sierra de 2015. Museo Helga de Alvear

El Museo Helga de Alvear cuenta con dos obras de Santiago Sierra. Una de ellas es ‘La gran fila’, una pieza fotográfica realizada en barrios de Madrid durante la pandemia. La segunda es ‘Repetición’ de la escritura de una frase’, que se compone de 400 folios en la que está escrito «My body doesn’t belong to me» (Mi cuerpo no me pertenece). Se contrató a dos trabajadores, una mujer y un hombre, parados de larga duración de entre 50 y 60 años, para escribir repetidamente la frase cinco horas al día durante cuatro días.

La nueva exposición que empieza el 16 de mayo está concebida como la segunda parte de la titulada '1.502 personas contra la pared', que Sierra montó en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles del 28 de septiembre de 2024 al 2 de febrero de este año. Estará comisariada por Alexis Callado y en ella, según destaca el museo cacereño, se subraya «la relevancia y presencia de la producción de Sierra en la Colección Helga de Alvear, y al mismo tiempo celebra y rinde tributo a su galerista, quien apoyó constantemente al artista durante más de dos décadas, a lo largo de gran parte de su trayectoria profesional», para cuyo desarrollo y consolidación el papel de la coleccionista alemana fue «fundamental».

El primer proyecto de Santiago Sierra, entonces en la Galería Helga de Alvear de Madrid, se remonta a 2003 y fue '100 personas escondidas'. Culminó con la instalación '2.068 dientes', una crítica a la discriminación en las políticas migratorias. Esa instalación formará parte de la muestra que comienza en Cáceres el 16 de mayo, que según el museo «no busca soluciones ni visiones idealizadas, sino que nos hace reflexionar de manera directa sobre las dinámicas abusivas de los poderes establecidos, generando un cuestionamiento crítico sobre la responsabilidad del artista y del ciudadano en la sociedad actual».

Un cigarrillo en el Helga

En mayo de 2024 Santiago Sierra protagonizó en el Museo Helga de Alvear una charla con el periodista Nacho Cardero dentro de los Encuentros Colecciona, un programa de la feria Estampa que busca indagar en la actividad de coleccionistas españoles. No defraudó a los asistentes. «¿Por qué vamos a estar en silencio como si estuviéramos en misa?», empezó diciendo el artista cuando le pidieron que quitara la música que había puesto en su móvil mientras le presentaban. Después usó una caja de música con el sonido de una caja registradora que intercalaba a medida que hablaba, se hizo un cigarrillo con tabaco de liar y se lo encendió, abandonó la charla para ir al baño y al regresar declaró: «Me trae sin cuidado cómo me recuerden en el futuro».