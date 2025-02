El artista Santiago Sierra protagoniza una charla en el Helga de Alvear

El artista madrileño Santiago Sierra protagoniza este sábado a las 12.30 de la mañana en el Museo Helga de Alvear de Cáceres uno ... de los encuentros Colecciona de Estampa, una de las mayores ferias nacionales de coleccionismo. El creador, que cuenta con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2010, visitará la exposición '¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1' y 'Performar la Naturaleza', de Carlos Bunga. Esta visita la llevará a cabo junto a Nacho Cardero, periodista y director de El Confidencial, con quien mantendrá una charla que girará no solo en torno al arte contemporáneo sino al compromiso y la denuncia social, según explica en una nota de prensa la organización. Participará en esta actividad la directora del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, Sandra Guimaraes. La organización precisa que no se trata de un evento abierto al público, sino que para poder acudir es necesaria una acreditación previa y una autorización por parte del centro.

El Museo Helga de Alvear cuenta con dos obras de Santiago Sierra, un autora que ha hecho de la instalación, la performance y la fotografía su fórmula de expresión artística. en su haber. Una de ellas es 'La gran fila', una pieza fotográfica realizada en barrios de Madrid durante la crisis del coronavirus. La segunda obra es 'Repetición' de la escritura de una frase', que se compone de 400 folios en la que está escrita la misma frase «My body doesn´t belong to me» (Mi cuerpo no me pertenece). Se contrataron a dos trabajadores, una mujer y un hombre, parados de larga duración de entre 50 y 60 años, para escribir repetidamente la frase durante 5 horas al día por 4 días.

La contratación se realizó a través de una agencia de empleo y se les pagó según la recomendación de la red EURES, según explica el artista. La acción se realizó en el ACVIC, Barcelona Sierra exhibió en 2004 dentro de la Feria Foro Sur de Cáceres su obra '586 horas de trabajo', una caja negra de grandes dimensiones en las que se inscribió el tiempo que se había tardado elaborar.

La XI edición de los Encuentros Colecciona contempla un total de cinco encuentros para indagar en la actividad de diversos coleccionistas españoles a la hora de poner en marcha espacios que han ideado para habitar y gestionar su colección. De esta forma se analizan diferentes aspectos como la relación establecida con la arquitectura como industria cultural y los estudios de arquitectura que realizaron sus proyectos, incidiendo en la gestión cultural que estos coleccionistas desarrollan en sus contextos socioculturales.