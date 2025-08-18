Santiago Auserón, Dani Mateo y Quique González actuarán en el Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres ya he hecho pública parte de su programación para la temporada de otoño–invierno, hasta marzo de 2026. Apuesta por ... una oferta artística plural que abarca desde conciertos de rock y música de autor hasta comedia, teatro contemporáneo, espectáculos familiares y grandes producciones internacionales.

La temporada arrancará en septiembre. El viernes 19, a las 21.30 horas, el escenario vibrará con el concierto rock de Lady Dog, banda que combina energía, actitud y potentes guitarras. El domingo 21, a las 20.30 horas, será el turno de 'Pésame, Pésame Mucho', un montaje que mezcla humor y música en un formato original. El viernes 26, El Gato con Jotas ofrecerá un viaje musical lleno de guiños a la tradición y la modernidad. El sábado 27, el polifacético Alex O'Dogherty llegará con 'Palabras Mayores', un espectáculo cargado de ingenio, improvisación y complicidad con el público. El mes se cerrará el domingo 28 con la intriga teatral de 'Un cadáver a las diez', a las 20.30 horas.

Míriam Cantero

En octubre, el ciclo 'Jueves al Son' abrirá el mes con la voz de Míriam Cantero el día 2, a las 20.30 horas, acercando al público sonoridades íntimas y cálidas. El viernes 3, a las 19.00 horas, el formato inmersivo de Candlelight ofrecerá un tributo a Coldplay, con sus canciones interpretadas bajo la luz de cientos de velas. El domingo 5, el humor incisivo de Dani Mateo llegará con '¿Por qué no te callas?', a las 19.00 horas. El jueves 9, Niño Índigo presentará 'Pasajes a mitad del camino', un proyecto musical que invita a la introspección. El sábado 11, el misterio y la tensión tomarán la sala con la obra teatral 'La aparición'. El viernes 17 será el turno del humor absurdo y disparatado de 'Galerías tonterías', y el domingo 19, la irreverente y divertida 'No me toques el cuento – Segunda temporada' volverá a reinterpretar los cuentos clásicos a las 19.00 horas. Octubre se despedirá con la magia y el asombro de Dreaming Bubbles, un espectáculo familiar lleno de pompas gigantes, el domingo 26 a las 12.30 horas.

El mes de noviembre estará marcado por la música y las grandes producciones. El domingo 9, a las 19.00 horas, Candlelight rendirá tributo a Queen, reviviendo sus himnos más emblemáticos en un ambiente único. El viernes 14, Santiago Userón presentará 'Nerantzi', un trabajo que combina poesía y música mediterránea. El sábado 22, el Gran Circo Acrobático de China llenará el escenario de impresionantes acrobacias, coloridos vestuarios y coreografías espectaculares. El domingo 30, el carismático Juan Valderrama ofrecerá 'Historias de la Copla', un homenaje a un género fundamental de la música española.

Diciembre

En diciembre, la magia cinematográfica de Hans Zimmer llegará el sábado 20, a las 19:00 horas, con un concierto Candlelight que reinterpretará sus bandas sonoras más icónicas bajo la atmósfera íntima de las velas. La programación continuará en 2026 con grandes nombres: el viernes 16 de enero, Quique González presentará su 'Gira 1973', un viaje por sus canciones más personales, a las 21.00 horas. Finalmente, el domingo 15 de marzo, el cómico Facu Díaz pondrá el broche de oro a la temporada con 'Esto no es culpa de nadie', un espectáculo de humor afilado y reflexivo, a las 19.00 horas.