Santiago Auserón dará un concierto el viernes 14 de noviembre. HOY

Santiago Auserón, Dani Mateo y Quique González actuarán en el Gran Teatro de Cáceres

También habrá un ciclo de conciertos a la luz de las velas con tributos a Coldplay, Queen o Hans Zimmer

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:00

El Gran Teatro de Cáceres ya he hecho pública parte de su programación para la temporada de otoño–invierno, hasta marzo de 2026. Apuesta por ... una oferta artística plural que abarca desde conciertos de rock y música de autor hasta comedia, teatro contemporáneo, espectáculos familiares y grandes producciones internacionales.

