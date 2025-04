Salaya y Mateos perfilan un traspaso de poderes en Cáceres que será «impecable» y «con documentos»

Luis Salaya ya cuenta las horas para dejar de ser alcalde de Cáceres y convertirse en un ciudadano más. El cacereño que seguirá viviendo ... en su ciudad y que viajará regularmente cada semana hasta Madrid por cuestiones de trabajo. «Como hacía ya antes cuando no gobernaba», recuerda. Camisa blanca, sonrisa natural, saludos y despedidas. El regidor en funciones ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para hacer balance de su mandato. Lo ha hecho acompañada por su equipo de concejales y colaboradores. Junto a él, en la mesa principal, la secretaria local del PSOE, Belén Fernández.

A la vez que pasa revista a su trabajo en el Consistorio, que culminará este sábado cuando Rafael Mateos (PP) recoja el bastón de mando, Salaya protagoniza junto al propio candidato de los populares y futuro alcalde un traspaso de poderes que considera «impecable» y en el que además de explicaciones y todo tipo de detalles se ponen sobre la mesa «documentos». Para esta misma mañana ya estaba en la agenda el encuentro entre ambos. No se considera pese a las diferencias ideológicas algo traumático ni incómodo. Salaya y Mateos se conocen desde que ambos llegaron al Ayuntamiento en 2015 y mantienen una buena relación personal.

«Me voy sin rencor», ha reseñado con absoluta tranquilidad Salaya al recordar que la decisión de apartarse de la primera línea política es un camino «lógico» para aquellos candidatos que gobernaban y han sido castigados en las urnas. Un castigo, aclara, que tiene matices, ya que el PSOE ha logrado más votos y un concejal más que en 2019 cuando asaltó la alcaldía de Cáceres.

Luis Salaya se define como un «agnóstico de las campañas», pero estima que cuando habían traslado a la ciudadanía cacereña la percepción de que se estaba desarrollando una buena gestión en el Consistorio para entonces el debate ya se enfocaba en clave nacional y «había subido la temperatura política». Ha puesto ejemplos concretos, al aludir a un perfil de ciudadano que «ve el Canal 24 horas y luego pasa a Netflix y pone una serie, pero la realidad es la de quienes ven también el programa de Ana Rosa». Según esa versión, logros como multiplicar la agenda cultural, bajar el paro un 25 por ciento o hacer crecer las afiliaciones a la Seguridad Social un 3,5 por ciento han quedado en segundo plano junto a la subida del turismo o las 300 empresas creadas en este periodo. «Hicimos una buena campaña, pero faltaron votos. La situación era difícil y compleja», resume, en alusión a un debate político enfocado ya hacia Mérida y Madrid y con un claro componente «emocional e ideológico».

Réditos

En este sentido, Salaya admite que podría haber obtenido «réditos» de haber abierto la confrontación con exigencias a Fernández Vara o a Pedro Sánchez. «Enfrentarme al presidente de la Junta o al del Gobierno me habría dado réditos políticos. Pero creo que eso no era justo. Yo he querido ser honesto. En estos años se ha invertido mucho en Cáceres», ha venido a decir.

De hecho, Salaya no ha querido siquiera criticar abiertamente el adelanto electoral del 23-J o que las políticas nacionales le hayan restado esos votos con los que hubiera podido llegar a repetir gobierno. «He sido alcalde porque era candidato del PSOE. El partido aporta la mayor parte del resultado que se obtiene, para bien o para mal. No me voy a presentar como víctima», concluye. Simplemente, asume que «con un debate que hubiera sido más local el resultado habría sido mejor».

Su abandono de la política activa para regresar al trabajo en la empresa privada la ve como algo «lógico». Las preguntas sobre su retirada cree que no se las harían «si tuviera 50 años». «He sido tres veces candidato a la alcaldía. Voy a a cumplir 35 años. Me tengo que ir. No es una decisión exótica o estrafalaria. Dentro de unos meses sería un problema», reconoce.

Sobre el papel que ha jugado la mina en los comicios, cree que «todo influye», pero dicho esto ha matizado que «no hay un gran nicho electoral de oposición a la mina». De hecho, ha presentado como uno de los éxitos de su gobierno haber propiciado un cambio de postura de lo que era de entrada un proyecto inasumible de minería a cielo abierto que comprometía el futuro de Cáceres a otro modelo subterráneo que deberá, ha incidido, valorar el nuevo Ayuntamiento, por su contenido y el impacto ambiental.

Con la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, entre los presentes, Salaya destacó que ese departamento ha hecho «un trabajo extraordinario», con una agenda repleta de acontecimientos y en las que hay citas de referencia todos los fines de semana.

Ribera

También ha hecho mención a los proyectos comerciales «en algunos casos bloqueados desde hace décadas», CC Green, los empleos en el sector tecnológico, la industria verde o los apoyos al comercio local. Sin embargo, ha añadido que ahora la pelota está en el tejado de los consumidores cacereños para apostar por el comercio de proximidad y no comprar en Amazon.

De la Ribera del Marco, apunta que no quiere que sea un «parque temático» algo que ha vislumbrado en el proyecto del PP, muy alejado de recuperar los usos tradicionales.

Finalmente, el alcalde alude a un mandato en el que se han tratado de sentar las bases del Cáceres de futuro para los próximos años, más que sacar pecho por una u otra obra. «No sé cómo me van a recordar», ha respondido sobre ello Luis Salaya, que asegura percibir el cariño de la gente por la calle. «No nos vamos en medio de una catástrofe. Tenemos la satisfacción de haberlo hecho bien», remata.