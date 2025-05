La rotonda de Renfe, en Cáceres, llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco

Se trata, hasta ahora, de una glorieta sin nombre oficial a la que todos se refieren como la rotonda de Renfe por dar acceso a ... la estación de ferrocarril. El Ayuntamiento ha anunciado que pasará a denominarse Miguel Ángel Blanco en memoria del concejal de Ermua (del Partido Popular) Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en el verano de 1997.

Así lo ha avanzado este viernes Ángel Orgaz, portavoz del ejecutivo de Rafal Mateos, en la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de gobierno. Esta decisión se ha tomado, según ha señalado, a propuesta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Y además de la designación, se colocará en la glorieta una especie de monolito que todavía está por definir.

«Mostrando el compromiso de este gobierno municipal y de este Ayuntamiento con las víctimas del terrorismo se ha accedido a lo solicitado», ha remarcado Orgaz. Hay que recordar que esta ronda está situada al inicio de la avenida Juan Pablo II y también da acceso a vías importantes de la ciudad como la avenida de Alemania y la de la Hispanidad.

«De forma inminente nos ponemos a trabajar en el oportuno homenaje a Miguel Ángel Blanco y de manera conjunta a todas las víctimas del terrorismo», ha apostillado el concejal.

La ciudad inauguró en 2010 un monolito dedicado a las víctimas del terrorismo: está situado en Nuevo Cáceres

Esta nueva designación inicia ahora su trámite burocrático. Deberá pasar primero por la comisión municipal pertinente y, más tarde, ser aprobada en pleno para ser una realidad. «Nuestra ciudad, siendo una capital de provincia, debe tener un reconocimiento de estas características», ha agregado el edil.

Dentro de las iniciativas puestas en marcha por la Fundación Miguel Ángel Blanco hay una denominada 'Mapa por la memoria de Miguel Ángel Blanco', que promueve la designación de espacios públicos con el nombre del político vasco.

«Recordar a Miguel Ángel Blanco significa no transigir, no negociar, no ceder, no beneficiar a los asesinos y a sus cómplices, luchar por la justicia penal, política y social que las víctimas reclaman y derrotar el fanatismo identitario que les sustenta. El Espacio Miguel Ángel Blanco es un lugar de memoria compartida por millones de ciudadanos de bien que tienen las cosas claras, que no se dejan engañar, que saben diferenciar entre las víctimas y los asesinos y sus cómplices y que se sienten identificados con la mirada inocente de Miguel Ángel», describe la fundación en su página web.

En la relación de espacios públicos dedicados en todo el país a Blanco, aparecen seis en Extremadura: cinco están en la provincia de Badajoz (en Mérida, Torremejía, Calamonte, Calzadilla de los Barros y Capilla, además de en la capital pacense) y uno en la provincia de Cáceres (en Plasencia).

Cáceres cuenta con un monolito en homenaje a las víctimas del terrorismo. Está situado en Nuevo Cáceres, muy cerca de la glorieta elegida para recordar a Miguel Ángel Blanco. Se trata de una escultura inaugurada en 2010 diseñada por Andrés Talavero. La inauguración contó con la asistencia de Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo hasta 2012.