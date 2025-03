Rodolfo Orantos: «Llamar emérito al rey Juan Carlos es una ordinariez»

Rodolfo Orantos y Martín (Plasencia, 1962) es un experto en Derecho Dinástico y Nobiliario, que este jueves, a las siete de la tarde, presentó en ... la Fundación Mercedes Calles de Cáceres su libro 'Las dignidades, honores y los presuntos derechos sucesorios de Su Alteza Real la Infanta Cristina de Borbón y Grecia'. Este trabajo de largo título echa por tierra todas las pretensiones que pueda tener la exmujer de Urdangarín en estar en la línea de sucesión para reinar en España.

–Parece que tiene cierta inquina con la Infanta Cristina.

–No le tengo inquina. A mí esta señora me da igual. Esto es una cuestión objetiva, científica y académica. Esta señora hizo lo que hizo, y no fue ejemplar; y aquí no podremos hacer nada, pero tontos no estamos. ¿Una señora que trabaja en la Caixa no va saber qué se está haciendo en una sociedad mercantil de la que tiene el 50% de la sociedad y firma las cuentas? A mí que no me tomen por tonto. Yo soy muy monárquico, pero soy especialmente crítico y exigente por ser monárquico, y esta señora tiene un deber de ejemplaridad absoluto que no ha cumplido, y su marido exactamente igual. Se quiere lavar la imagen de la Infanta. 'Hola' sacó este verano un libro en el que la defiende. Es un libro vomitivo. Eso es lo que me provocó hacer mi libro.

–Dice que ella no puede estar en la línea de sucesión.

–Ni las Infantas Elena y Cristina ni sus hijos pueden reinar.

–Pero en algunas informaciones sí figuran en la línea de sucesión...

–Eso solo se dice en informaciones de revistas del corazón. En el Boletín Oficial del Estado no figura. Mi opinión, como doctor en Derecho y máster en Derecho Nobiliario, es que no deben estar en la línea de sucesión.

–¿No hay un documento oficial con la línea de sucesión?

–En España no. En otras monarquías sí. En el Reino Unido, por ejemplo, aparece Ernesto de Hannover, el marido de Carolina de Mónaco, en el puesto 183; y en la lista civil de la monarquía de Dinamarca el rey de España está en el número treinta y tantos; pero en España eso no se ha hecho.

–Bueno. Entonces, según usted... ¿Quién puede suceder al rey Felipe VI?

–En la línea sucesoria, primero está Leonor, la princesa de Asturias; luego la infanta Sofía, y después está Pedro de Borbón y Orleans. Es el tercero.

–¿Quién es Pedro de Borbón y Orleans?

–Es el primo segundo del Rey. Su padre es primo hermano de don Juan Carlos. Pedro de Borbón es biznieto de la que fue princesa de Asturias, la hermana mayor de Alfonso XIII, María de las Mercedes de Borbón y Austria. Ella se casó con un príncipe de las Dos Sicilias, que era borbón también.

–Este Pedro de Borbón y Orleans no es nada conocido.

–Vive en Ciudad Real. Es ingeniero agrónomo y se dedica a explotar las fincas de su propiedad. Tiene siete hijos, los cinco primeros varones y los dos últimos mujeres. Es el lugarteniente general de Su Majestad el Rey en el Consejo de las Órdenes Militares Españolas, lo preside en nombre del Rey. Hace una vida en Ciudad Real totalmente normal. Este señor podría ejercer funciones de Estado perfectamente; pero como aquí han decidido hacer una Familia Real de mínima expresión, por culpa de los follones de la Infanta Cristina, pues no la tiene. No es como en otras monarquías, como la familia real británica, que cuando salen a saludar al balcón salen 25 o 30 representantes.

–¿Quiere decir algo del rey emérito?

–No. Lo único que no se le puede llamar emérito. Es una ordinariez. En el protocolo pontificio sí figura el papa emérito. En 2013 Benedicto XVI se convirtió en papa emérito, y como poco después abdicó el rey Juan Carlos I, le llamaron el rey emérito, pero eso no existe en ninguna monarquía.

–Entonces... ¿Cómo se debería decir?

–Pues se hablaría del Rey, y se sabe que siempre sería Felipe VI, y del rey Juan Carlos. Tampoco está bien decir papa Francisco I, es papa Francisco porque es el primero de ese nombre.