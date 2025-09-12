Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con tres personas heridas En la pelea que han entablado dos grupos rivales no se han producido cortes con arma blanca

Imagen de archivo de la comisaría de la Policía Nacional de Cáceres.

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:22

Tres personas han resultado heridas en la reyerta que se ha producido este mediodía en la calle Río Danubio, en barriada de Aldea Moret. Según los primeros datos la pelea, en la que no ha habido heridos por arma blanca o de fuego se ha producido entre grupos rivales por motivos que no han trascendido.

Según fuentes consultadas por HOY se han producido varias detenciones. Agentes de la Policía Local y Nacional han acudido a la zona.

