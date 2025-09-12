HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de la comisaría de la Policía Nacional de Cáceres. HOY

Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con tres personas heridas

En la pelea que han entablado dos grupos rivales no se han producido cortes con arma blanca

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:22

Tres personas han resultado heridas en la reyerta que se ha producido este mediodía en la calle Río Danubio, en barriada de Aldea Moret. Según los primeros datos la pelea, en la que no ha habido heridos por arma blanca o de fuego se ha producido entre grupos rivales por motivos que no han trascendido.

Según fuentes consultadas por HOY se han producido varias detenciones. Agentes de la Policía Local y Nacional han acudido a la zona.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

