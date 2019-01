El retraso en las ayudas del IMAS de Cáceres impide a beneficiarios recargar sus tarjetas del bus Pilar Espadero es una de las afectadas por el bloqueo temporal de la bonificación. :: JORGE REY El organismo aprobará el lunes en el consejo rector el plan estratégico de subvenciones, las ayudas de urgencia social y el nuevo convenio con la concesionaria Subus J.C. Viernes, 18 enero 2019, 08:15

El retraso en las ayudas al transporte urbano bonificado –reconocidas por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) como «de primera necesidad»– ha alterado durante estas primeras semanas del año la economía doméstica en cientos de hogares cacereños, concretamente en aquellos donde existen menos recursos económicos. Desde el pasado día 1 de enero los beneficiarios de este programa no pueden recargar sus tarjetas personales del bus, con las que consiguen un 50 por ciento de descuento en el precio de los viajes, por lo que tienen que afrontar la tarifa estándar establecida, con el consiguiente perjuicio para unas arcas domésticas ya de por sí dañadas.

Tras expirar el último convenio social con la concesionaria Subus el pasado 31 de diciembre –y antes de la aprobación de los presupuestos del organismo prevista para este lunes–, con las ayudas del autobús no ha existido una prórroga automática como sí se contempló el pasado mes de octubre, por ejemplo, para el servicio de ayuda a domicilio. Es por ello por lo que algunos de los afectados critican «la falta de previsión del Ayuntamiento de Cáceres».

Así lo entiende María Eugenia Sánchez, vecina de Aldea Moret. En este caso, es su hija adolescente la que tiene asignada la tarjeta bonificada de transporte urbano con el objetivo de poder desplazarse a diario hasta el IES Norba, donde estudia. «De la noche a la mañana te encuentras sin previo aviso del Ayuntamiento con que mi hija no puede recargar la tarjeta del autobús porque las ayudas sociales están bloqueadas. Para familias con pocos recursos como la nuestra, esta situación es un auténtico drama porque hay que comprar el billete convencional y nadie se puede imaginar lo que a nosotros nos supone esto, al contar con unos mínimos recursos. Llevamos dos años con esta ayuda y nunca habíamos tenido un problema semejante. Creo que ha existido una auténtica falta de previsión por parte del Ayuntamiento cacereño por no prorrogar este servicio con una operación de crédito», explica a este diario.

La situación tampoco es mejor para otra vecina de la popular barriada cacereña. Jubilada con pensión mínima, viuda y operada del corazón, a Pilar Espadero este imprevisto le ha puesto entre la espada y la pared para poder seguir con su rutina. En su caso, se desplaza varios días a la semana desde la plaza Primero de Mayo, en Aldea Moret, hasta la calle Margallo, cerca de la plaza de toros, para asistir a diferentes talleres y actividades que se realizan en la Casa del Mayor. Al no poder recargar su tarjeta azul personalizada para gozar de la bonificación durante esta primera mitad del mes de enero, ha tenido que hacerse con otra convencional. «Hay días que tengo que venir por la mañana y por la tarde, y con mis recursos no me lo puedo permitir con la tarifa normal. Estoy operada del corazón y si tengo que venir a pie tardo más de una hora y media desde mi casa porque no puedo ir deprisa». Esta usuaria reconoce que es la primera vez que le ocurre algo parecido: «Nunca he tenido ningún problema con esta tarjeta, pero en enero nos dijeron en el autobús que no la podíamos recargar porque había habido algunos robos. Es algo que no entendí, ya que cada tarjeta azul lleva la foto de la persona», lamenta.

Solución

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres pondrá previsiblemente a partir de este lunes solución a la problemática existente. Será entonces cuando el consejo rector del IMAS aprobará el plan estratégico de subvenciones para 2019, así como las ayudas de urgencia social y el nuevo convenio con la concesionaria Subus para reactivar las bonificaciones a los beneficiarios de este programa social para el ejercicio ya en curso.

Cabe destacar que durante este pasado 2018 las ayudas al transporte urbano bonificado contaron en la cuidad de Cáceres con una partida presupuestaria de 75.000 euros, con una media de 600 bonificaciones mensuales. Gracias a este programa, el Consistorio llegó a unas 700 familias sin recursos y a jubilados que cobran la pensión mínima.

Primera necesidad

Las ayudas bonificadas al transporte urbano del IMAS se suman a otras contempladas como «de primera necesidad» por este organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Cáceres. En este sentido, las de emergencia social contaron en 2018 con un presupuesto de 425.000 euros para una tramitación de 738 ayudas para alimentación, higiene, vestuario, calzado, alquiler o hipoteca, tratamientos dentales y material escolar, además de ayudas para pagar la luz, el agua y el gas, entre otros campos. En lo que ayudas económicas para gastos farmacéuticos se refiere, el presupuesto fue de 19.000 euros y se concedieron 70 ayudas. El mayor vacío se registró en el apartado de la leche adaptada, con tan solo 33 tramitaciones, por lo que el IMAS invirtió poco más de 11.000 euros de una partida presupuestada en 20.000.

Dentro de su campo de acción, el IMAS también gestiona anualmente otras ayudas, como es el caso de las de mínimos vitales, con 7.760 tramitaciones en el último año. Del mismo modo, el organismo gestionó 1.576 expedientes de renta básica y suscribió convenios de subvenciones nominativas con diferentes entidades, a la vez que desarrolló planes de subvenciones en concurrencia competitiva, el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, así como otros y programas y recursos socio-educativos relacionados con los asuntos sociales.