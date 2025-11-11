HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista actual de la glorieta del puente de San Francisco, en obras desde la pasada primavera. JORGE REY
En Cáceres

Los restos hallados en la glorieta de San Francisco son del antiguo puente del siglo XVI

Las obras de saneamiento y abastecimiento han sacado a la luz ladrillos correspondientes a la construcción original

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

Los restos hallados en la glorieta de San Francisco datan del siglo XVI y corresponden al antiguo puente, según ha confirmado la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, desde donde se precisa que la construcción ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia.

