Los vecinos del Puente de San Francisco de Cáceres piden explicaciones y exigen el fin de las obras

Los vecinos del barrio de San Francisco, en Cáceres, están cansados de las obras de canalización que desde la pasada primavera han puesto la glorieta ... del puente patas arriba. Y están hartos, sobre todo, de que estos trabajos vayan acumulando retrasos y de que, hasta ahora, nadie les hubiera dado una explicación. Mientras tanto, muchos residentes de avanzada edad se han quedado con su parada de bus inutilizada (en dirección a Múltiples) y los que se mueven en coche se ven obligados a dar rodeos muy largos.

Hartos de esta situación y de llamar en reiteradas ocasiones a las puertas del Ayuntamiento sin obtener respuesta, los integrantes de la junta directiva del colectivo vecinal han pasado a la acción. La asociación ha convocado este viernes por la mañana a un numeroso grupo de residentes para expresar su malestar, pedir explicaciones y exigir el fin de las obras que deberían haber terminado, según el primer plazo anunciado por el Consistorio, el 21 de julio.

La inundación registrada este miércoles en este punto de Cáceres, debido a las intensas lluvias ocurridas durante esa jornada, hizo que el alcalde, Rafael Mateos, visitara el Puente de San Francisco y se refiriera durante su intervención a los retrasos de las obras. Apuntó dos motivos. En primer lugar, dijo, hubo un cable de fibra óptica que no estaba previsto en el proyecto ni en los planos y que hubo que modificar. Y, más tarde, la aparición de restos arqueológicos. Este hallazgo mantiene la obra parada en la actualidad. La Consejería de Cultura analiza en estos momentos los restos para determinar su origen. Según ha podido saber este diario, se trata de ladrillos, en cuya procedencia se centran ahora la investigaciones.

Técnicos municipales y de Canal de Isabel II se han desplazado hasta San Francisco para hablar con los vecinos; se prevé que las obras acaben en el puente a finales de año pero después continuarán por Camino Llano

Los restos arqueológicos aparecidos son ladrillos y en estos momentos están siendo estudiados por la Consejería de Cultura; la obra está parada

Hasta esta semana, los vecinos habían permanecido sin información. Veían que los trabajos no avanzaban, pero nadie les decía nada. «Nunca me han dado una respuesta. Me han dicho que me llamaban, pero al final no lo hacían», comenta Benjamín Lava, el presidente vecinal. Hartos de esperar, decidieron salir a la calle para protestar. Y pegaron varios carteles por la barrio con la convocatoria. Este jueves, detalla Lava, recibió la llamada del concejal de Obras, Víctor Bazo.

Ampliar Momento en el que el que un técnico municipal se dirige este viernes a los vecinos para hablar de las obras y de los plazos previstos. JORGE REY

Este viernes por la mañana, a la hora a la que estaba prevista la protesta, se han personado en las inmediaciones del puente un técnico municipal y otro de Canal de Isabel II, que han hablado con los vecinos. Les han indicado que, según los plazos actuales, está previsto que las obras en el puente acaben ante de final de año. Han expuesto, además, que los trabajos continuarán por la calle Camino Llano hasta llegar a su intersección con la calle Colón y que la actuación al completo no finalizará, al menos, hasta el verano. El coste total de la actuación asciende a 1,5 millón de euros.

«Nunca se ve a nadie trabajando», ha dicho a modo de protesta uno de los residentes. Este viernes no había ningún movimiento en la glorieta. A la visita de los técnicos se ha referido el portavoz municipal, Ángel Orgaz, durante la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno. «Esperamos que las obras puedan estar ejecutada antes de final de año», ha insistido. «En esta ciudad se están haciendo obras de la red de saneamiento y de abastecimiento por parte de Canal de Isabel II que no se realizaban en esta ciudad desde hace seis años», ha apostillado. El coste de las intervenciones, ha precisado, ronda los cuatro millones de euros. Hasta San Francisco se han desplazado esta mañana varios concejales del grupo municipal socialista.

Las consecuencias

«Hay mucha gente que no sabe qué hacer porque no hay autobuses. Y se va andando hasta Múltiples para coger el bus que va hasta el Hospital Universitario. Estas obras afectan mucho a nuestra movilidad. Los taxis tienen que dar muchos rodeos», expone el presidente vecinal. Por la Ronda de San Francisco circulan las líneas 7 y 8 del autobús urbano. Ambas líneas sí pueden pasar en dirección hacia el Hospital San Pedro de Alcántara y los juzgados pero han sido desviadas en dirección contraria y los buses ya no pasan por la inmediaciones del puente.

«Estamos casi aislados porque no podemos coger el autobús, solo va en una dirección; aquí se han hecho obras durante muchos años y nunca había aparecido ningún resto. Hay que tener paciencia con los retrasos» Andrés Díaz Vecino

«Nos dijeron que la obra terminaba el 30 de agosto, después nos comentaron que entregaban la obra el 30 de octubre. Y ahora dicen que han aparecido restos, pero no nos han avisado, ni nos han comunicado nada»

«Nos dijeron que la obra terminaba el 30 de agosto, después nos comentaron que entregaban la obra el 30 de octubre. Y ahora dicen que han aparecido restos. Pero no nos han avisado, ni nos han comunicado nada. La obra está paralizada», concluye Benjamín Lava.

«Han venido los técnicos a dar la cara, pero nosotros queríamos que viniera algún representante político. La gente nos preguntaba por la obra y nosotros no sabíamos nada. No podíamos dar ninguna explicación», comenta Lola Grande, integrante de la junta directiva de la asociación vecinal.

Ampliar Estado actual de las obras. JORGE REY

«San Francisco es un barrio donde vive gente mayor y necesitamos servicios. Estamos casi aislados porque no podemos coger el autobús. Solo va en una dirección. Hay gente que puede ir andando hasta la siguiente parada, pero otros no. Aquí se han hecho obras durante muchos años y nunca había aparecido ningún resto. Hay que tener paciencia con los retrasos», resume Andrés Díaz, vecino de San Francisco. «Cuando vienes en coche tienes que dar toda la vuelta por la Ronda Sur. Llevamos así mucho tiempo», se lamenta Soledad Peña, otra residente.