Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
Vecinos de San Francisco, este viernes por la mañana en las inmediaciones del puente. JORGE REY

Los vecinos del Puente de San Francisco de Cáceres piden explicaciones y exigen el fin de las obras

Los residentes de este barrio cacereño han visto cómo los trabajos de saneamiento han ido acumulando retrasos mientras los cortes de tráfico les impiden coger el autobús y les obliga a dar grandes rodeos con el coche

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:55

Los vecinos del barrio de San Francisco, en Cáceres, están cansados de las obras de canalización que desde la pasada primavera han puesto la glorieta ... del puente patas arriba. Y están hartos, sobre todo, de que estos trabajos vayan acumulando retrasos y de que, hasta ahora, nadie les hubiera dado una explicación. Mientras tanto, muchos residentes de avanzada edad se han quedado con su parada de bus inutilizada (en dirección a Múltiples) y los que se mueven en coche se ven obligados a dar rodeos muy largos.

