Residencia del Parque del Príncipe de Cáceres: «Hemos pasado miedo, veíamos las llamas cerca»

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 12 de septiembre 2024, 13:42

Las 140 personas mayores que viven en la residencia Ciudad Jardín del Parque del Príncipe no se percataron de cómo el incendio que se originó ... hacia las dos menos cuarto de la mañana en la zona de avenida de las Lavanderas se aproximaba a este recinto geriátrico. Sí lo hicieron los trabajadores del mismo, tal y como explica Diana Sánchez, la directora de esta residencia. «Hemos pasado miedo, porque somos muchos y es muy complicado mover a la gente que tenemos aquí, pero vino enseguida el jefe de bomberos y nos avisó de que no nos preocupásemos, que estaba controlado y que iba a poner los medios necesarios para que el incendio no llegara, los abuelos no se han enterado». La dirección del humo hizo que el incendio no se extendiera hacia la zona de la residencia. «Nosotros veíamos las llamas cerca, por un lateral». El año pasado esta residencia sufrió el verano pasado un incendio cuando ardieron pastos del entorno.

Este incendio se desencadenó sobre las dos menos cuarto de la noche en la zona de Aguas Vivas, que el viento colaboró a extender desde la avenida de las Lavanderas hasta la Ronda Norte. Entre la zona de la ermita del Paseo Alto, entre la ermita y la guardería, tal y como ha informado el concejal de servicios públicos, Pedro Muriel, tuvieron que desalojarse cuatro viviendas y retirarse varios vehículos. El fuego se controló hacia las cuatro de la madrugada, momento en el que se permite a las familias evacuadas que volvieran a sus domicilios. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones y dos vehículos ligeros del Sepei, además de un camión y vehículos del plan Infoex. El área pública estaba desbrozada, pero, tal y como indicó Muriel, no se sabe si también la zona privada. «Se sigue manteniendo la exigencia de que esas parcelas, no esas en concreto, sino las que se detectan que no están limpias, que sean desbrozadas». Los bomberos sofocan dos fuegos en CáceresVer 14 fotos Fuego anoche en el Paseo Alto. Sepei Antes se había producido otro incendio en las proximidades del campamento romano de Cáceres el Viejo que también fue sofocado por los bomberos del Sepei. Pedro Muriel señaló que se tenía la confirmación de que no se había visto afectado el patrimonio. «Ni el centro de interpretación, ni al yacimiento romano ni a la estructura metálica que se encuentra allí y que representa la entrada al campamento». Según indicó el edil, la dirección general de Patrimonio informó de que la zona estaba «desbrozada y libre de pastos». Ambos incendios se están investigando, aunque hay indicios de que puedan haber sido provocados, indicó Muriel, que señaló que, aún en septiembre, «estamos en riesgo alto de incendios». También en la tarde de ayer se produjo un incendio en la zona de higueral de la Ribera del Marco, pero, tal y como indicó Muriel, no está relacionado con los otros dos incendios y lo sofocó con cubos una persona que estaba en la zona.

