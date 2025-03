Dos fuegos en Cáceres en una noche: las llamas cercan el campamento romano y otro incendio afecta al Paseo Alto

Ángela Murillo Jueves, 12 de septiembre 2024, 07:58 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

Noche complicada para los bomberos de Cáceres. Varias dotaciones del Sepei de la Diputación tuvieron que actuar anoche para sofocar un incendio declarado en el campamento romano de Castra Caecilia, en Cáceres el Viejo, y posteriormente otro en el Paseo Alto.

Sobre las diez de la noche, una llamada alertó a los bomberos sobre las diez de la noche y hasta el lugar se desplazaron efectivos contraincendios. Por parte del Sepei, hasta el lugar movilizaron una autobomba forestal, un nodriza y un vehículo ligero, con seis efectivos y el jefe de guardia. «Había mucho viento y el fuego se propagaba muy rápidamente», indica Juan Pastor, jefe de guardia.

Además, acudieron en apoyo medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), con una autobomba y un retén, además de un agente del medio natural.

Los bomberos estuvieron protegiendo el centro de interpretación, que quedó a salvo gracias al trabajo de los medios que intervinieron, a pesar de que el fuego se aproximó bastante a las instalaciones.

Los trabajos finalizaron pasada la medianoche. Una hora después, otro incendio se declaraba en la inmediaciones del Paseo Alto. Los bomberos del Sepei recibían la llamada de alerta sobre las 1.30 horas y hasta el lugar se movilizaban junto a ellos medios del Infoex. Hasta las cinco de la mañana han estado trabajando en la lucha contra las llamas tres camiones autobomba y otros tantos vehículos ligeros.

Para los bomberos, este segundo fuego ha sido más complicado debido a la intensidad del viento y la mayor presencia de vegetación, con matorral y olivos. «Avanzaba por varios frentes a la vez». A esto se sumaba la orografía, así como la proximidad de las llamas a viviendas y la residencia de mayores Ciudad Jardín, que quedó en todo momento protegida, explica a HOY el jefe de guardia Juan Pastor.

La dirección de la residencia contactó con los bomberos por si había que evacuar a los usuarios, pero finalmente no fue necesario. «No lo consideramos en ningún momento porque el fuego estaba perfectamente perimetrado. Se les indicó que debían cerrar bien todo para que no entrase humo ni pavesas, y así no alterar el descanso de los mayores».

Asimismo, se trata de una orografía más accidentada, y ahí el riesgo eran las viviendas. La Policía Local intervino para cortar la circulación en la zona. Los bomberos estaban prevenidos por si las llamas saltaban la carretera que une Aguas Vivas con la glorieta de la carretera de Casar de Cáceres.

