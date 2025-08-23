HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa con la ubicación de los puntos de recarga de la red provincial facilitado por la Diputación de Cáceres. HOY

La red provincial de elecrolineras de Cáceres tiene ya en servicio 66 puntos de recarga

Las instalaciones se han ido conectando de manera paulatina desde que el verano pasado la Diputación adjudicó a Repsol la explotación

C. Mateos

Cáceres

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:46

Los conductores de vehículos eléctricos tienen ya disponibles 66 de los 72 puntos de recarga con los que cuenta la red provincial, cuya explotación ... y mantenimiento le fue adjudicada por la Diputación a Repsol el verano pasado. Según informa la institución, las únicas que faltan por entrar en servicio son las de Trujillo, Montehermoso, Talayuela, Torre de Santa María, Jaraíz de la Vera y el aparcamiento del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La red provincial de elecrolineras de Cáceres tiene ya en servicio 66 puntos de recarga

La red provincial de elecrolineras de Cáceres tiene ya en servicio 66 puntos de recarga