La recogida puerta a puerta cumple un año en Cáceres con división vecinal sobre su efectividad

El próximo lunes hará justo un año que en la parte antigua de Cáceres los vecinos se vieron sometidos a una pequeña gran revolución. Un gesto tan cotidiano como sacar la bolsa de basura al contenedor dio un giro de 180 grados. El 15 de ... enero de 2023 se implantó en la Ciudad Monumental y en su área de influencia (Plaza Mayor, Concepción, San Juan, Santa Clara y el entorno de Santiago) el nuevo sistema de recogida puerta puerta, una medida que afectó a 3.000 residentes y 40 negocios de hostelería

Los contenedores grandes desaparecieron de la vía pública y a los particulares se les proporcionaron tres cubos para que, en función del día asignado, sacaran los desechos a la puerta de su casa. Operarios de Conyser –empresa concesionaria hasta ahora del servicio de recogida de basura– se encargan de recogerlos portal a portal. Este método está pensado para favorecer la separación de residuos: el plástico por un lado, la basura orgánica por otro, el papel en su propia bolsa...

Apenas 15 días después del estreno del sistema, el Consistorio realizó su primer balance. La recogida puerta a puerta, detalló, logró que los vecinos reciclaran el 65 por ciento de sus residuos, toda una gesta si se tiene en cuenta que hasta entonces el dato medio del volumen de reciclaje en la ciudad se cifraba en el diez por ciento.

«Para mí es un privilegio que vengan a recogerme la basura a la puerta de casa; soy un forofo del reciclaje» Ángel Boceta Vecino de Santiago

«Si hay algo que huele o está en mal estado no puedes esperar un par de días a sacarlo» Yolanda Blanco Reside en Pintores

La parte antigua se convirtió así en el primer barrio y, por ahora el único, donde poner en marcha este nuevo método de recogida. 365 días después la asociación vecinal de la zona alerta del deterioro arrastrado en los últimos meses por el servicio, pero cree en el sistema y defiende sus virtudes. Entre los residentes, mientras tanto, hay opiniones para todos los gustos.

«Confieso que soy un forofo del reciclaje. Para mí es un auténtico privilegio que vengan a recogerme la basura a la puerta de casa», apunta Ángel Boceta, vecino de la Plaza de Santiago.

«Solo hacemos uso del servicio dos veces a la semana. Es un jaleo tener que consultar lo que puedes sacar un día u otro. No generamos mucha basura porque comemos fuera y, cuando tenemos que tirar algo, lo llevamos al contenedor de la Plaza Marrón. Deberían modificar el calendario para que pudiésemos sacar todos los días cada residuo. La orgánica, los envases y el papel y el cartón deberían poder sacarse a diario. Si hay algo que huele o está en mal estado tienes que sacarlo. No puedes esperar un par de días», resume Yolanda Blanco, vecina de la calle Pintores, menos entusiasta con el sistema que Boceta.

Ampliar Imagen correspondiente a la primera noche de puesta en marcha del servicio, el 15 de enero de 2023. HOY

Según el calendario del servicio puerta a puerta, la basura orgánica (entre la que se encuentran los restos de comida ) se pasa a recoger un día sí y otro no. Los envases, tres veces por semana. Y el papel y el cristal, una vez a la semana. Los desechos higiénicos, como los pañales, se recogen a diario.

«Es insostenible. No revisan lo que tira cada vecino. Nosotros siempre buscamos el contenedor más cercano. Hemos dejado de reciclar con el sistema nuevo», lamenta un residente crítico de la Ciudad Monumental, que prefiere mantenerse en el anonimato.

El pasado 5 de diciembre la asociación vecinal mantuvo un encuentro con el Ayuntamiento en el que le trasladó que el sistema de recogida puerta a puerta se ha relajado y ha experimentado «una decadencia importante» debido a una falta de control y a que nadie vigila que residentes y negocios recojan sus cubos de la vía pública.

Hay que recordar que el Ayuntamiento contrató a una empresa que, durante los primeros meses, se encargó de dar información a los vecinos, de distribuir los cubos y bolsas y de hacer un seguimiento. Pero esa empresa ya no está y ya no hay nadie que se encargue de examinar, con detalle, cómo evoluciona el sistema y de corregir sus errores. Hay residentes que han sufrido el robo de sus cubos y que no saben a quién se pueden dirigir y otros a los que se les han agotado las bolsas compostables y no saben dónde encontrar alternativas.

La esperanza de la asociación está puesta en la nueva empresa adjudicataria del servicio de basura, Valoriza, que incorporará a la plantilla la figura de un educador ambiental. «El porcentaje de vecinos que acepta el servicio es mayor que el que no lo acepta. Lo que ocurre es que ahora, con la falta de seguimiento, hay gente que no cumple con el cuadrante. El día del cartón sacan otra cosa», alerta Juan Manuel Honrado, presidente vecinal. «Tengo claro que se si se vuelve a hacer una campaña exigente, la aceptación y la implantación sería mejor que hace un año», agrega.

Honrado deja clara una idea: la recogida puerta a puerta no tiene vuelta atrás. Con la nueva contrata, de hecho, el Ayuntamiento prevé hacer extensivo este sistema a los polígonos industriales. La asociación estima que más del 50 por ciento de los vecinos lo han hecho suyo. «Pero la degradación está haciendo que la gente esté dando pasos para atrás», insiste el presidente vecinal. «Hay que realizar bastantes ajustes», demanda.

Los datos

Los datos de Conyser arrojan que desde febrero a diciembre de 2023 se han recogido en la parte antigua 1.026.202 kilos de basura. Destaca la empresa la gran cantidad reciclada de vidrio (202.640) y que la implicación de los vecinos ha sido mayor que la de los hosteleros.

«La valoración es bastante positiva. El esfuerzo está en separar. Cada casa es un mundo. Es muy importante que todos respetemos los acuerdos. Si un día toca vidrio, ese día es vidrio. Este sistema es mucho más salubre. Yo veo más ventajas que inconvenientes», zanja convencido Ángel Boceta.