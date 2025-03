Recogen firmas contra el traslado del mercado de Cáceres al parque empresarial Mejostilla

El último episodio en la larga secuencia del traslado del mercadillo, hasta ahora pendiente, ha sido la recogida de firmas que llevó este miércoles ... a cabo en Vegas del Mocho el colectivo de vendedores. La Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) hizo llegar a las personas que visitaron ayer el mercado un documento en el que muestran su oposición al traslado de los puestos al parque empresarial Mejostilla. Por contra, refrendan su apuesta por Cordel de Merinas como la alternativa más adecuada.

El texto «hace constar –se lee– que los ciudadanos no quieren el traslado del mercado franco a la ubicación parque empresarial Mejostilla». A continuación, se resalta esa apuesta por las traseras del cementerio que no ha logrado el visto bueno de la Corporación por la negativa de los grupos de la oposición. Ello llevó al equipo de Gobierno del PP a renunciar a someterla a votación en el último pleno, celebrado el 20 de marzo, por lo que no entró en el orden del día.

Acaex pidió ayer apoyo expreso a cada cliente del mercadillo con su firma, con nombre, apellidos y DNI. Quiere hacer llegar el mensaje de que «sí está de acuerdo con la ubicación Cordel de Merinas, para que conste al Ayuntamiento de esta ciudad», concluye. Esa opción fue la última que planteó el propio alcalde, Rafael Mateos, pero también ha explicado que no ve sentido a someter a un debate con posterior votación un asunto que no tiene el consenso necesario y no reúne la mayoría política suficiente. Se necesitan para ello 13 votos y los grupos de la oposición no estaban dispuestos a avalar al Ejecutivo popular.

«Estamos muy contentos. Hemos explicado a los clientes que necesitamos su apoyo. No queremos ir a Mejostilla» Julián Cruz Acaex

Tanto el PSOE como Vox han sugerido que se retome como ubicación posible el parque empresarial. «Estamos muy contentos. Hemos recogido 300 firmas en apenas unas horas», indica Julián Cruz. El presidente de Acaex pide el apoyo de los clientes a los que, añade, les explicó que necesitan su ayuda. «No queremos ir a Mejostilla», repite.

La campaña se llevará ahora a las asociaciones vecinales. De esta forma, se buscará a través de los colectivos de los barrios un apoyo expreso a Cordel de Merinas como la ubicación idónea. Mejostilla no convence a Acaex y su portavoz y máximo responsable lo volvió a poner de manifiesto ya al término de la sesión plenaria del Ayuntamiento que se celebró el pasado jueves día 20. En su intervención criticó la actuación de los políticos y refrendó que su asociación de ambulantes, la más representativa, no se moverá con sus puestos al parque empresarial.