Visita de los concejales de Unidas Podemos a la casa de Fuente Fría. HOY

Reclaman un hogar para un vecino de Fuente Fría afectado por los desalojos en Cáceres

Unidas Podemos pide al alcalde que gobierne «con humanidad» y busque una solución para esta persona en situación vulnerable

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El grupo municipal de Unidas Podemos ha pedido al alcalde, Rafael Mateos, que «gobierne con más humanidad» y ofrezca una solución habitacional a Alberto ... A.B, uno de los últimos vecinos de la calle Alto de Fuente Fría, responsable de una familia monoparental con un menor a su cargo. «Al equipo de Gobierno le sobra boato y le falta humanidad», ha declarado la portavoz la formación morada, Consuelo López que, acompañada del concejal Álvaro Jaén y del diputado regional de Unidas Por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha visitado a una de las dos últimas familias que aún residen en la calle afectada por la futura promoción San Francisco 06.

