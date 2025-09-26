Reclaman un hogar para un vecino de Fuente Fría afectado por los desalojos en Cáceres
Unidas Podemos pide al alcalde que gobierne «con humanidad» y busque una solución para esta persona en situación vulnerable
Redacción
CÁCERES.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
El grupo municipal de Unidas Podemos ha pedido al alcalde, Rafael Mateos, que «gobierne con más humanidad» y ofrezca una solución habitacional a Alberto ... A.B, uno de los últimos vecinos de la calle Alto de Fuente Fría, responsable de una familia monoparental con un menor a su cargo. «Al equipo de Gobierno le sobra boato y le falta humanidad», ha declarado la portavoz la formación morada, Consuelo López que, acompañada del concejal Álvaro Jaén y del diputado regional de Unidas Por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha visitado a una de las dos últimas familias que aún residen en la calle afectada por la futura promoción San Francisco 06.
Los concejales y el diputado han conocido de primera mano «el desprecio y despreocupación con que el equipo de Rafael Mateos trata a sus vecinos más vulnerables», ha asegurado. «Ya fuimos testigos de esta desidia cuando denunciamos en marzo del pasado año el retraso en la publicación de las ayudas del IMAS, que dejaron durante meses sin atención económica a las familias vulnerables cacereñas, al igual que sucedió este año con las familias usuarias del Servicio de Atención a Domicilio», ha advertido López.
Ahora, con el proyecto de derribo de las viviendas de la calle Alto de Fuente Fría «a quien deja en la estacada sin proporcionarle una solución habitacional o sin escucharle siquiera es a Alberto A.B., cabeza de familia monoparental, con un menor a su cargo y que no tiene dónde vivir».
Falta de seguridad
Los concejales y el diputado han resaltado también «la dejadez del equipo de Gobierno a la hora de garantizar la seguridad en la calle tanto para las dos últimas familias que en ella residen como para los viandantes». El alumbrado público ha sido dado de baja y solo ilumina la calle un foco situado en su arranque, lo que deja el resto de la vía a oscuras.
«Además, es de una insensatez propia de este equipo de Gobierno dejar una veintena de casas en estado de ruina y demolición sin proteger, con libre acceso para la población», ha criticado.
