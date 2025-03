La rebaja del IBI en Cáceres se ampliará si la negociación del PP con Vox prospera

Pleno para la aprobación de la rebaja del IBI, que no se aplicó, en noviembre pasado.

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 13 de junio 2024, 07:40

El Gobierno municipal del PP no olvida la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Fue un compromiso electoral y no pudo cumplirlo, después ... de que el PSOE recurriese por errores en la tramitación, al no contar en el plazo establecido con el preceptivo informe del Consejo Económico y Social. Ahora se negocia con Vox la aplicación de esa medida, incluso por encima de lo que se anunció en 2023, tal y como avanzó ayer el alcalde, Rafael Mateos.

Según él, hay conversaciones con Vox, que pretende ampliar la rebaja, aunque todavía no hay una decisión tomada. Fuentes de la formación de Santiago Abascal, critican el retraso con el que el Ayuntamiento está aplicando esa rebaja fiscal y lamentan que los propios contactos entre partidos no tengan la fluidez necesaria. Creen que se trata de un incumplimiento con los cacereños. Vox presiona al PP para que pase de las promesas a los hechos. Lo hizo con los festejos taurinos y ahora con la rebaja fiscal y el cheque bebé, que cree que ya llevan demasiado retraso Vox trata de presionar al PP para que su apoyo en la gestión se materialice con decisiones y medidas que se llevan a la práctica, más allá de los típicos anuncios en campaña electoral. Un ejemplo ha sido la celebración de los festejos taurinos, sobre la que Vox ya dio un aviso al Ejecutivo de Rafael Mateos por el mal estado de la Plaza de Toros y la lentitud con la que se estaban llevando a cabo los arreglos anunciados. Otro aspecto sobre el que Vox pretende que haya luz antes del verano es el cheque bebé, una medida que cuenta con una partida de 100.000 euros en el presupuesto pero cuyos trámites administrativos se están alargando meses. Dictamen Rafael Mateos, por contra, explicó ayer en el Ayuntamiento que tras quedar constituido el Consejo Económico y Social y una vez que este órgano se pronuncie se podrá convocar la Comisión de Economía para que haya una propuesta de dictamen y la misma se vote en pleno. Eso sería antes del verano, tal y como ya detalló en una entrevista que concedió a HOY con motivo del primer año de su mandato municipal. «Se va a tramitar ya. Hemos esperado a la constitución del Consejo Económico y Social y antes del verano se dará traslado a la Comisión de Economía. Hay una propuesta de Vox. Vamos a ver si podemos ser más ambiciosos», confirma Mateos. La rebaja del tipo impositivo del IBI prevista pasaba del 0,75 al 0,73 por ciento. Eso sí, el alcalde confía en que esta vez no surjan problemas imprevistos, como el recurso que presentó el grupo socialista. «Fue una pataleta y lo único que consiguieron es que no se aplicase este año la rebaja del IBI. Pero en 2025 habrá bajada del IBI», vaticina.

