El PSOE responde al concejal de Economía: la culpa de que no se rebaje el IBI es del Gobierno

Martes, 26 de diciembre 2023, 07:48

El concejal de Economía, Ángel Orgaz, explicó el viernes que no hay tiempo material para tramitar la modificación fiscal que lleva aparejada la rebaja del IBI y culpó al PSOE de ese retraso por la alegación presentada. La portavoz del grupo socialista, Belén Fernández, se desmarca. La responsabilidad es atribuible, opina, en exclusiva, al equipo de Gobierno.

«La responsabilidad es únicamente suya ya que se han saltado los plazos que marcan los estatutos del Consejo Económico y Social», subraya. Fernández incide en que, como no se había actuado adecuadamente, «presentamos una alegación en este sentido, lo que ha llevado a que se tenga que convocar de nuevo el Consejo, y de ahí el retraso en su entrada en vigor». La rebaja no estará para el día 1.

El Gobierno, insiste, «estaba aplicando mal el procedimiento para la modificación de las ordenanzas fiscales, porque la modificación de una ordenanza fiscal requiere de un informe preceptivo del Consejo Económico y Social». Recuerda que el plazo «en ningún caso» debe ser inferior a 15 días para que todas las partes puedan pronunciarse y se garantice la máxima información.

«Entendemos que la desestimación de la alegación que proponía la Secretaría general, diciendo que el Consejo Económico y Social es un organismo autónomo para emitir informes en otros plazos, no se ajusta a Derecho no sólo porque en este caso no se está cumpliendo la normativa sino porque también está limitando» la participación de los agentes económicos y sociales de la ciudad, concluye.

El PSOE era contrario a la rebaja del IBI por su posible impacto en la recaudación y los servicios. «Las prisas del Gobierno les han llevado a esta situación, pero lo que no se puede hacer, como pretendían, es saltarle la legalidad para ello, como nosotros denunciamos y ahora se ha visto refrendado», sentencia Fernández.