El azul de Rafael Mateos Pizarro (Cáceres, 1981) es tan intenso que parece corporativo, como si la esencia del PP se impregnase desde la chaqueta ... hasta su reloj. Cumple su primer año como alcalde y admite que se empeñó en gobernar en solitario, pese a que «en algún momento» Vox pidió entrar en la gestión. Licenciado en Derecho, Mateos se mueve a pie por la ciudad, en la que sigue siendo habitual verle con su mujer y sus tres hijos o pegado al teléfono.

–¿Un cacereño medio percibe que ahora gobierna usted ?

–Sin ninguna duda. Partiendo de la base de que los cambios deben ser tranquilos y no son fáciles, Hay un nuevo ritmo en la gestión. Hay un Gobierno encima de las cosas y cumple lo que dijo. Nos comprometimos a bajar el IBI y lo hicimos. Y de esos cuatro proyectos con los que nos presentamos a las elecciones, tres están en tramitación: nos comprometimos a que Cáceres volviese a tener festejos taurinos y lo vamos a cumplir; nos comprometimos a que tuviese unos presupuestos en tiempo y forma y los tuvo; nos comprometimos a que fuesen realmente participativos y así se está haciendo. Eso se percibe.

–En las reformas de Virgen de la Montaña y Plaza Marrón ha habido que empezar de cero. Se han tenido que suspender las licitaciones por los errores.

–He visto las correcciones en los pliegos y es cuestión de días. Ahí ha habido un componente de decisión política. No queríamos correr ningún riesgo de tener la licitación abierta e incluso la adjudicación hecha y que con un recurso se pudiesen judicializar. Son dos proyectos estratégicos. Ante esa tesitura, paramos y se hacen las correcciones. Es preferible perder un mes.

–La rebaja del IBI no pudo materializarse el 1 de enero. ¿Cuándo espera hacerlo?

–En junio lo abordaremos. Hemos esperado para evitar dudas a la constitución del Consejo Económico y Social. Es preceptivo que emita el informe.

–La obra de la muralla sigue parada. ¿No hay solución?

–Por un lado, el Ministerio retiró la subvención y nos obliga a consignar algo más de un millón de euros de fondos propios. Estamos pendientes de lo que decida la Audiencia Nacional. La situación que nos encontramos no es fácil. Yo ordené retomar la ejecución de la fase 2 de la muralla. Hay una empresa que tiene que cumplir su contrato, y si no lo hace lo resolveremos por incumplimiento culpable.

-¿Ha avanzado algo el complejo budista? Se empezó en 2019...

–No es que haya avanzado es que lo hemos desencallado. Cuando llegamos estaba totalmente atascado. El anterior Gobierno ofreció a la Fundación Lumbini unos terrenos incompatibles para ese uso. Jamás hubiese habido posibilidad de construir en ese emplazamiento. Nos pusimos a trabajar sobre unos terrenos distintos en los que sí es posible. Y sin que le cueste nada a la ciudad.

–¿Es viable ese macrocentro budista?

–La viabilidad la tiene que ver el promotor. Nosotros teniamos que dar facilidades. Ahora se tramita ante la Junta la declaración de impacto ambiental para la primera fase del proyecto, que sería la instalación de la estatua del gran Buda. Una vez que se cumplan los requisitos, seguirá adelante. La financiación es privada y ya son los promotores quienes tienen que impulsarlo.

–Acaba de aprobarse el programa del parque comercial de medianas en la antigua N-630. Han tardado siete años. ¿Por qué tanto tiempo?

–Siete años son muchísimos. Yo lo que lamento es que en cuatro años de administración socialista no hubiese ningún avance para desbloquearlo. El problema que había era el de facilitar los accesos a la parcela. La particularidad es que es una carretera del Estado. Lo que se ha hecho es activar un acuerdo con el Ministerio de Transportes, asumirlo como Ayuntamiento y cuando pase a ser un vial municipal facilitar el acceso a la parcela. Hubo cuatro años perdidos en el mandato anterior.

–Pero, ¿fue un problema político o puramente administrativo?

–Cuando nos hemos puesto a trabajar, el concejal y los técnicos municipales se sientan con la empresa en septiembre y se aborda la solución. Se pone encima de la mesa y se trabaja con Demarcación de Carreteras. Posiblemente el problema fue político con el anterior equipo de Gobierno.

–¿Qué le parece que en Nuevo Cáceres se anunciase un parque comercial y haya un Aldi y que Way Cáceres solo sea por ahora una tienda de Decathlon?

–Cáceres ha sido la ciudad de las eternas promesas. Se lo he dicho a los compañeros y lo estamos llevando a la práctica. No hay que hacer anuncios vacíos, prefiero trabajar en segundo plano con prudencia y discreción y anunciar hechos y acuerdos cerrados. En la Calera y Way posiblemente se anunciaron grandes centros comerciales cuando solo estaban cerradas superficies concretas.

–¿Qué anuncios concretos espera hacer usted?

–Es fundamental que Cáceres cuente con suelo industrial. Rara es la semana que este Gobierno no trabaja con propietarios de suelo, con la Junta y con Avante. ¿Cuando lo anunciaremos? Cuando tengamos el suelo adquirido y con los papeles firmados para el desarrollo. Va a ser más pronto que tarde. Me gustaría que antes del verano.

–Repite sobre la mina que deben hablar los técnicos, ¿pero cuál es su posición?

–Es la misma postura que tenía en la oposición. Hay unos procedimientos legales muy garantistas y deben ser los técnicos, con la normativa en la mano, los que digan si es viable o no. Ningún técnico admite presiones de un alcalde sobre esos informes.

–Pero como ciudadano, ¿ve positivo el proyecto minero?

–Nadie puede desligar su faceta profesional de la personal. Uno es alcalde 24 horas y 365 días. Tanto como alcalde como ciudadano creo que si hay mina es porque los informes son favorables y no es perjudicial para Cáceres. Si no, no hay mina. Nadie viene a dirigir una ciudad instalando algo que no es positivo. Es un proyecto sobre el que los que saben nos deben decir si desde el punto de vista urbanístico se puede instalar.

–Al ser subterránea la mina, ¿salva el Plan de Urbanismo?

–Puede haber opiniones contradictorias. Los técnicos municipales hablan de no incompatibilidad entre mina y PGM. Yo debo respetarlo. Ahora serán los técnicos de medio ambiente los que digan si la declaración es positiva. Si alguien duda de los informe urbanísticos o ambientales hay cauces para recurrirlos.

–Llevan desde octubre para cambiar una norma que permita celebrar el mercadillo los miércoles festivos. ¿Por qué tardan tanto los trámites?

–Se va a modificar la ordenanza, no solo es eso. Deben participar muchos colectivos y sectores. Los trámites son los que son y los marca la ley de bases. Cuando llegamos al Gobierno no se estaba tramitando la modificación

–¿Qué ha hecho ante las denuncias vecinales por ocupaciones ilegales de viviendas sociales?

–Ese problema no es de ahora pero la solución sí es de ahora. No hay un problema general de ocupaciones en la ciudad, afecta a una zona concreta. En la anterior legislatura no se adoptó ninguna medida. La ocupación ilegal hay que atajarla. Pero nos encontramos con la normativa estatal, hay que hay ejercer acciones legales contra los ocupantes. No se puede hacer el lanzamiento, aunque sí buscar una condena por daños, por hurto o allanamiento de viviendas que nos permite desalojar al okupa. Hemos ejercido acciones legales contra quienes protagonizan esas ocupaciones. Y lo hemos hecho tras mantener reuniones de consulta con altos responsables de la Justicia en busca de la solución más adecuada.

-¿Cómo se lleva con la oposición?

-La relación es fluida, es buena. El clima político en Cáceres es mucho más bajo que en el ámbito nacional. Desde el punto de vista ideológico es más fácil llegar a acuerdos con Vox que con el PSOE o UP. La relación con Vox es muy buena, es un socio leal que está aportando medidas y que se están cumpliendo. Los que decían que un gobierno apoyado en Vox llevaba a Cáceres a un retroceso en derechos se equivocaron. Es una ciudad abierta, muy tolerante. Ninguna entidad ha perdido una subvención, todo lo contrario. Se celebran reconocimientos diarios en todos los ámbitos.

–¿Pidió Vox en algún momento formar parte de su Gobierno tras las elecciones?

–En algún momento pidió entrar en el Gobierno, pero yo dije que las elecciones las ganó el PP y era quien debía gobernar en solitario con acuerdos puntuales. Tuvimos unos acuerdos para los presupuestos y los portavoces se sientan regularmente para supervisar su cumplimiento. Vox tiene que reivindicar su parte en el tablero político de la ciudad, pero el Gobierno en minoría del PP ha sido un acierto.

–¿Fue un error anunciar que buscaba destino al dinero del parking del Príncipe? Porque, finalmente, tendrá que hacerlo.

-No fue un error, Fue un ejercicio de transparencia. Lo que hicimos fue abrir un debate sobre si era posible cambiar el destino, pero no lo era. Le hemos pedido a la empresa ser respetuosos con los árboles que hay. Eso forma parte de un área para que los perros estén libres, no es el Parque, pero pudieron buscar otras alternativas en el anterior Gobierno.

Rafael Mateos, en su despacho, durante la entrevista. ARMANDO MÉNDEZ

-Womad sin botellón. ¿Faltó valentía para hacerlo antes?

-No quiero juzgar a los que estuvieron antes. Tienen mi respeto, Deben ser ellos los que expliquen por qué no se toma la medida. Nuestra decisión ha sido correcta y acertada. El Womad recupera su esencia, sin perder público y con familias completas disfrutando.

–La Ribera del Marco sigue igual. ¿Cuándo se verán resultados?

- Se está tramitando la redacción de los pliegos del plan director. La Ribera es una prioridad y habrá un plan de gestión del entorno. En unos días vamos a anunciar una medida que afectará en un futuro a la Ribera del Marco y que permitirá actuaciones importantes en los próximos años, una inversión significativa que posibilitara otras acciones.

–¿Cuándo espera tener listo el Consorcio para la capitalidad cultural?

–Los estatutos están redactados. Irán a comisión y habrá un pleno extraordinario para aprobar esos estatutos y constituir el Consorcio. Es cuestión de semanas.

–¿Cuál es el perfil de la persona que dirigirá el Consorcio Cáceres 2031?

–Debe ser una persona ambiciosa, con ilusión y que crea en el proyecto. Es el principal reto de la legislatura y de los próximos años. Debe ser un proyecto que ilusione a los cacereños y también fuera. Es para Cáceres y además para Europa. Debemos ser capaces de venderlo fuera, sobre todo en la Unión Europea, que es la que va a decidir. No está decidida la persona, pero será alguien con ilusión, altura de miras y capaz de montar un proyecto que valore Cáceres e ilusione fuera.