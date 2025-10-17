HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Visita de los concejales al aljibe a principios de octubre. HOY

Reabre el aljibe de la Preciosa Sangre en Cáceres después de tres años cerrado a las visitas

La pasarela de acceso desde el Centro de Interpretación de la Semana Santa se ha rehabilitado tras quedar inutilizada a causa de las abundantes lluvias de diciembre de 2022

R. H.

Cáceres

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:21

Comenta

El aljibe de la Preciosa Sangre de Cáceres, al que se accede por el Centro de Interpretación de la Semana Santa, ha vuelto a abrir ... sus puertas a las visitas tras las obras realizadas en la pasarela de acceso, que sufrió daños en diciembre de 2022 por las abundantes lluvias, fecha desde la que este recurso turístico ha permanecido cerrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

