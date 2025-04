Raquel Preciados renuncia a encabezar la lista de Ciudadanos en Cáceres y se va del partido

C. M. CÁCERES Martes, 30 de agosto 2022, 10:22 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

La actual portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Raquel Preciados, no será la candidata de ese partido a la alcaldía de Cáceres ni tampoco formará parte de la lista, ya que abandonará la formación una vez que finalice la presente legislatura.

Preciados anunció este martes su decisión mediante una nota de prensa en la que afirmaba que «pese a que Ciudadanos Extremadura le ha ofrecido ser la candidata a la alcaldía, ofrecimiento que he recibido con mucho agradecimiento ya que demuestra el apoyo y aprecio que he sentido durante la legislatura, he rechazado la propuesta ya que considero que mi compromiso con Ciudadanos comenzó en 2019 y terminará en 2023, será un proyecto de cuatro años».

Raquel Preciados se convirtió en la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos cuando tan solo seis meses después de las elecciones, en noviembre de 2019, el que había sido el cabeza de lista, Francisco Alcántara, lo abandonó para pasar a ser concejal no adscrito. Lo mismo hizo la edil Mar Díaz, de manera que el grupo se quedó con tan solo tres de los cinco concejales que había obtenido en los comicios: Antonio Ibarra, Ñete Bohigas y la propia Raquel Preciados.

La siguiente baja, en mayo de este año, fue Antonio Ibarra, que entregó el acta de concejal aunque sigue militando en Ciudadanos. Le sustituyó el siguiente en la lista, Javier González, pese a que Cs intentó que no tomara posesión porque no pertenece al partido ni está sujeto a su disciplina.

La marcha de Ibarra fue la puntilla para que el grupo municipal dejara de funcionar como tal. Ñete Bohigas ya hace tiempo que no sigue la disciplina de voto en los plenos, y lo mismo está haciendo Javier González. Ambos se enteraron ayer por la prensa de la decisión de Raquel Preciados de no encabezar la próxima lista.

Ciudadanos está inmerso a nivel nacional en un proceso de refundación que aún no se sabe cómo se concretará en Cáceres ni cuáles serán los nombres a nivel local para esa nueva etapa.

«Agradezco a Cayetano Polo y a David Salazar que se me haya dado la oportunidad de participar en la política municipal para trabajar por la ciudadanía cacereña, y su apoyo en todo momento», dijo Raquel Preciados. «A pesar de lo complicado de la legislatura, el balance que hago es muy positivo porque ha sido un privilegio trabajar en la institución municipal y ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora tanto personal como política», añadió.

Aseguró que para lo que resta de legislatura va a seguir con «la misma hoja de ruta con la que he trabajado desde el inicio, con la misma actividad que hasta ahora». «Para mí ha sido una etapa con principio y final y el no aceptar la candidatura a la alcaldía se traduce en pasar el testigo a compañeros que vienen con ilusión y que están trabajando duro en la sombra en la agrupación de Ciudadanos Cáceres, desde donde se podrá dar un impulso en la próxima legislatura, y que cuentan con todo mi apoyo», dijo.

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha agradecido a Preciados su labor. «Espero que esto no sea un adiós sino un hasta luego, porque personas como ella son necesarias para la política extremeña, ya sea desde su función excelente como portavoz en el municipalismo o desde cualquier puesto de gestión», ha afirmado.

«Necesitamos personas como Raquel Preciados, que lo den todo por su tierra, por Extremadura», ha destacado Salazar.

