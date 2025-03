Rafael Estévez: «Ampliar el Palacio de Justicia de Cáceres es una necesidad imperiosa. No hay espacio»

Tiene 50 años y de ellos 25 los ha dedicado a impartir justicia: en Villanueva de la Serena, en Figueras (Gerona), en Don Benito y ... desde el año 2010 en Cáceres, la ciudad en la que nació. Rafael Estévez Benito es el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, y después de haber celebrado varios juicios, está en su despacho de la primera planta del Palacio de Justicia, ante cuadros de su ciudad unidos por plantas de interior que van tomando el espacio.

–Acaba de ser reelegido, por segunda vez, Juez Decano de Cáceres. ¿Qué es un Juez Decano?

–Es el representante de los jueces y magistrados que están al frente de los órganos unipersonales de Justicia. Es una persona elegida entre ellos y por ellos.

–¿A qué jueces del partido judicial de Cáceres representa?

–A los de los tres juzgados de instrucción, cinco juzgados de primera instancia, un juzgado de menores, dos juzgados de lo Social, dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo, dos Juzgados de lo Penal y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

–En la ciudad de Badajoz se acaba de inaugurar un Palacio de Justicia, mientras que en Cáceres hace años que se espera una ampliación que no llega. ¿Hace cuánto que se quedó pequeño este Palacio de Justicia?

–Hace bastante tiempo. Tenemos un proyecto ilusionante, que está en cierto modo aparcado, que es la ampliación del Palacio de Justicia en una parcela aledaña, que se ha cedido al Patrimonio del Estado; de hecho se ha licitado el proyecto, pero la cosa del Palacio está yendo demasiado despacio. Confiamos en que ahora, en el que los esfuerzos del Ministerio se han focalizado en Badajoz, sea Cáceres la que lleve la cuestión hacia adelante, y sea una realidad más pronto que tarde la ampliación de este Palacio de Justicia, que es una necesidad imperiosa. Ahora mismo ya no hay espacio.

–Cáceres también esta esperando a tener una nueva sede del Instituto de Medicina Legal.

–En la zona de la ampliación también estaría el nuevo Instituto de Medicina Legal, que ahora tiene instalaciones muy rudimentarias. No hay que olvidar que es un servicio provincial y los cacereños merecen un servicio a la altura de las circunstancias, porque los forenses han potenciado mucho su servicio de atención a las víctimas, y las víctimas merecen ser atendidas en un espacio digno. Los fiscales también verían mejoras en la ampliación, porque están cortos de espacio.

–¿Cómo ha cambiado la delincuencia en sus 25 años de juez?

–Por un lado se ha sofisticado, y ha aumentado el número de delitos que se denuncian relativos a los que se cometen en la intimidad. Cada vez son más los delitos que se cometen por internet, y no solo los que se refieren a estafas, apropiaciones indebidas, suplantaciones de personalidad, etcétera, sino también delitos contra la libertad sexual o pornografía. Afortunadamente el Derecho Penal ha tirado las puertas de las casas en donde hay un maltratador y ha aumentado el número de asuntos de violencia de género que llegan a los juzgados, y por tanto el número de condenas en este tipo de asuntos.

–¿Cómo se puede evitar que haya más gente en prisión?

–La prisión es un fracaso de todos. Primero de la persona que ingresa, que no ha sabido conducirse con arreglo a las normas; pero también es un fracaso de la sociedad, que probablemente no ha sabido darle a esa persona las herramientas necesarias para poder conducirse dentro de los parámetros de la normalidad. Evidentemente la educación es fundamental; pero no solamente la educación que se da en nuestros colegios, institutos y universidades, sino también la que la sociedad puede ofrecer, porque la educación es un fenómeno social. Cuando salimos a la calle nuestros amigos nos dan educación, nuestros padres nos dan educación y tiene que haber una concienciación de que las conductas violentas no conducen a nada, y que la única manera de crear una sociedad más civilizada es que nos tomemos en serio el respeto a los demás.

Renovar el Consejo General del Poder Judicial

–Pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. ¿La define como conservadora o progresista?

–No tiene definición. Hay determinadas asociaciones judiciales que están más polarizadas hacia un lado que a otro. De la Asociación Profesional de la Magistratura se dice que es más conservadora, y que Jueces para la Democracia es más progresista. ¿La Asociación Francisco de Vitoria dónde está? Pues en el medio, y fundamentalmente está con los jueces, con prestigiar la carrera judicial, con hacer que nuestra carrera sea cada vez más digna, y que las posibilidades de atender mejor al ciudadano se potencien.

–¿Y cómo es que su asociación le ha propuesto para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial?

–El Consejo General del Poder Judicial está en fase de renovación. No es nada nuevo porque es una noticia que surgió hace cinco años (sonríe) y por ahora no se ha renovado. En su momento sentí que podía asumir un mayor grado de responsabilidad en la carrera judicial, porque creo que tengo buenas ideas para la mejora de la carrera judicial y mejora general de la justicia de cara a la ciudadanía, y decidí presentarme y lo hice con el aval de la Asociación.

–¿Qué propuestas tiene para mejorar la justicia?

–Soy un convencido de que la Justicia tiene que ser un servicio público. Ha quedado atrás la vieja idea del juez que está en su despacho, conservado en formol y que no tiene ningún contacto con la sociedad, porque la 'contaminación' con la sociedad puede afectar en su toma de decisiones. Creo que eso es todo lo contrario. La justicia tiene que ser transparente, cercana, de tal forma que el ciudadano vea al juez como una persona que va a resolver su conflicto, que lo hará con arreglo a la razón de la ley. Esto, que parece sencillo, es una cosa muy importante, porque cuanta más confianza tenga el ciudadano en el juez mucho más prestigio tendrán nuestras resoluciones, y mejor prestaremos este servicio público.