«Queremos que nos arreglen Virgen de la Montaña, no entramos en cómo se haga»

Elisa del Sol, Guillermo Alegre y Amelia Bachiller son tres vecinos de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, en plena actualidad por el proyecto de reforma presentado por el Ayuntamiento de Cáceres para esta céntrica vía, que ha despertado críticas entre diversos sectores por la desaparición del bulevar central. Los colectivos ecologistas temen además la pérdida de la masa arbórea por la intervención.

Estos tres residentes comparten un mensaje común. Lejos del revuelo y las críticas levantadas por la reforma, abrazan una idea: «Queremos que la calle se arregle; no nos metemos en cómo se haga», precisan.

Elisa, que es la presidenta de una de las comunidades de propietarios de la avenida, reivindica la voz de los residentes en este proceso: «Nos sentimos desatendidos en el sentido de que todo el mundo protesta por lo que hay que hacer o no hay que hacer, pero nadie piensa en que los que vivimos y padecemos esta calle somos los vecinos».

Y, tirando de memoria, agrega: «Aquí está habiendo caídas. Vive gente mayor que lo está sufriendo. Lo único que queremos es tener la certeza absoluta de que la calle se va a arreglar. No queremos ir contra nadie, entendemos que la gente que tiene su trabajo aquí lo va a pasar mal, pero la calle hay que arreglarla. Lleva 42 años sin tocarse, solamente se han hecho obras cuando ha reventado una cañería, la han arreglado y han puesto un parche», indica a modo de dato curioso.

«Nosotros creemos que hay técnicos y especialistas y gente preparada que está estableciendo lo que se debe hacer y nosotros no nos metemos en cómo se haga, si eso va a la derecha o esto va a la izquierda», agrega sobre el nuevo diseño de la avenida Virgen de la Montaña. «Pedimos que se arregle, que no se paralice, por favor», insiste.

Tal y como se ha publicado, lo más llamativo de la reforma de esta avenida, de 10.500 metros cuadrados de superficie y 350 metros de longitud por 30 de anchura, es que el bulevar central actual se desplaza a un lado y se une al acerado (de los pares, donde se encuentra el colegio Prácticas) con el fin de crear un gran corredor peatonal.

Habrá dos carriles de circulación, uno en cada sentido en la zona de los números impares (la de la Subdelegación del Gobierno) y además se ensanchará la acera de este lado. La calzada medirá siete metros. Los vehículos pasarán a estacionar en línea a ambos márgenes de esta calzada. Habrá 72 plazas para coches y 14 para motos y bicicletas.

El alcalde, Rafael Mateos, aseguró durante la presentación de la reforma el pasado mes de julio que se mantendrá el mismo número de árboles (149), aunque algunos de los existentes tengan que ser trasplantados a otro lugar. En estos casos se plantarán ejemplares nuevos, aseguró.

«Los vecinos que vivimos aquí estamos muy a favor de que se arregle y se peatonalice la avenida, independientemente del diseño. Pero creemos que no hay nada más verde que una avenida arreglada y peatonalizada», señala Guillermo, que reside junto a su familia en esta vía desde hace siete años.

«Hace tiempo –describe– que esta avenida está en un estado deplorable a nivel de problemas en tuberías, suciedad, ratas, cucarachas, desniveles... Las terrazas copan prácticamente el paso por el bulevar. El bulevar está en un estado decrépito y los vecinos estamos muy a favor de que se arregle. El diseño nos parece interesante, pero podría ser otro. Ese no es el problema», subraya Alegre.

«No hay nada más verde y más acorde al medio ambiente que eliminar zonas de paso de coches, que haya más amplitud para los peatones y que esté todo en buenas condiciones», agrega.

«Es una vergüenza que la tercera avenida de la ciudad esté en estas condiciones» indican los residentes. Detallan que algunos vecinos han señalizado con cintas adhesivas las baldosas rotas para evitar nuevas caídas.

El Ayuntamiento abrió el pasado 19 de agosto el proceso de participación ciudadana en la remodelación de esta avenida. Ha colgado en su página web el borrador del proyecto completo para que los ciudadanos puedan hacer propuestas. La semana pasada el alcalde advirtió que no habrá cambios relevantes y que solo se tendrán en cuenta propuestas de tipo técnico que no afecten a la esencia del proyecto.

