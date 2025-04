Este lunes ha sido un día de sueño atrasado y de ojeras para los incondicionales de 'Juego de tronos'. Al fin, 1.190 días después ... de la emisión del último capítulo de una de las series más famosas de todos los tiempos, se acabó la espera y esta pasada madrugada han podido disfrutar del estreno de la precuela, 'La casa del dragón', rodada el pasado mes de octubre en Cáceres y Trujillo, entre otros puntos. Los fans han recibido con entusiasmo el primer capítulo y la crítica especializada le da un voto de confianza. Las expectativas eran altas.

«El estreno ha dejado muy buen sabor de boca. Es un capítulo que nos retrotrae a los mejores momentos de 'Juego de tronos': tiene dragones, tiene grandes escenas de acción...Pero lo mejor es el guion, los diálogos, la trama y el espectacular nivel de producción técnica», comenta Javier Marcos, administrador de Los siete reinos, la mayor web dedicada al mundo de 'Juego de tronos' en castellano. El pasado otoño visitó la capital cacereña para ver de cerca los decorados instalados por HBO en la Ciudad Monumental.

Ampliar Javier Marcos, administrador de Los siete reinos, el pasado otoño junto a la fuente de los leones instalada en la plaza de San Jorge. HOY

«Va a haber escenas muy potentes –prosigue Marcos– en Cáceres, que tendrán lugar en episodios posteriores», avanza. «Todavía nos quedan mucho Cáceres y muchos dragones por ver en la serie», apostilla el experto.

Hasta las seis de la madrugada no logró conciliar el sueño la cacereña María Arias, fiel seguidora de la saga ideada por George R.R. Martin en la que se inspira la serie original y ahora su primer 'spin-off' (basada en la novela 'Fuego y sangre'). El capítulo se emitió tres horas antes y, simplemente, le encantó. «Me ha parecido impresionante, maravilloso. Todo lo que había leído está en la pantalla. Ha sido muy guay», resume.

Durante el rodaje en Cáceres, María se fotografió con los principales integrantes del reparto. Entre sus instantáneas está la que se tomó con la princesa Rhaenyra, interpretada por la joven actriz Milly Alcock, con un gran peso protagonista en el primer capítulo.

Opiniones

Su interpretación es una de las más alabadas por la crítica especializada, que ve en 'La casa del dragón' los principales ingredientes que convirtieron a 'Juego de tronos' en la serie más premiada de la televisión: violencia, sexo, intriga... Medios de todo el mundo se hicieron eco del estreno. «Quien conquista los primeros compases de la serie es Milly Alcock, la joven princesa Rhaenyra que lucha internamente por aceptar su papel en esta sociedad mientras se rebela contra él», escribe Natalia Marcos en El País.

«Por lo que hemos podido ver hasta ahora, [la serie] no tiene demasiado que envidiar a su antecesora», apunta Alba Díaz en El Mundo.

«Había razones para estar emocionado por lo que vendrá en las próximas nueve semanas (...) El elenco me parece genial», señala Jeremy Egner en The New York Times. «Quiere ser tan fiel al estilo de 'Juego de tronos' que, al replicar las bases de su esencia, también evita tener personalidad», concluye más crítico Pere Solá en La Vanguardia.