«HBO disfruta mucho en Cáceres y creo que volverá a rodar más temporadas»

Se puede asegurar sin riesgo a errar que Javier Marcos (Madrid, 1990) es una de las personas que más sabe de 'Juego de tronos' y ... de su precuela, 'La casa del dragón', cuyo rodaje ha tomado la Ciudad Monumental durante nueve días y retornará hoy, miércoles, para recuperar la jornada que tuvo que ser aplazada por el positivo en covid de un miembro del equipo. Administra 'Los Siete Reinos', uno de los portales de referencia en castellano sobre la saga de George R.R. Martin (recibe medio millón de visitas al mes). Hace unos días regresó a Cáceres para conocer sobre el terreno los escenarios de la grabación. Ya estuvo hace cinco años, durante la grabación de 'Juego de tronos'. Ingeniero de Telecomunicaciones de formación, trabaja en el sector de la comunicación corporativa.

–Vino a Cáceres en 2016 por el rodaje de 'Juego de tronos'. ¿Se imaginó que volvería? ¿Pensó que HBO regresaría aquí para grabar 'La casa del dragón'?

–Honestamente, me sorprendió mucho. La mayoría de las producciones de 'Juego de tronos' han estado centradas en Andalucía. Allí hay una estructura bastante potente en cinematografía para series y películas. La ciudad que dio vida a Desembarco del Rey había sido Sevilla. Y luego es cierto que Cáceres fue Desembarco del Rey en 'Juego de tronos', pero también fue Girona por ejemplo. A mí Cáceres me parecía perfecta, pero honestamente pensaba que era más probable que volvieran a Sevilla. Ha sido una sorpresa muy positiva. Cualquier visitante que pasee por Cáceres se da cuenta de que está en una ciudad que parece el escenario de una serie.

–Por lo que ha visto, ¿qué le parece el rodaje de 'La casa del dragón' y el despliegue que HBO ha hecho en Cáceres?

–Estoy alucinando. Me parece absolutamente espectacular. Es muy raro que una producción como 'La casa del dragón' ruede durante tanto tiempo en la misma localización. Esto implica una apuesta por el lugar y una apuesta porque la producción disfruta mucho no solo de que los escenarios sean interesantes, sino también del clima de la ciudad y de la colaboración que hay con las autoridades y con los habitantes. He tenido el placer de charlar con Ryan Condal – guionista y creador de la serie ('showrunner' en el argot televisivo americano) – y me contó que estaban tremendamente contentos en Cáceres. Me dijo que a él le gustaría volver y me comentó, además, que por él no hay ningún problema en ceder al Ayuntamiento la fuente de los leones de la Plaza de San Jorge, aunque hay factores que no dependen de él. Pero cree que es una opción factible.

–¿Cree que HBO volverá a rodar más temporadas aquí?

–Creo que sí. A mí me parece bastante probable. La clave para que vuelva es que, una vez en postproducción, las escenas queden interesantes. Yo que conozco los libros, a nivel trama, Desembarco del Rey va a ser el lugar más importante de la serie de lejos, mucho más importante de lo que fue en 'Juego de tronos'. Y Cáceres es perfecta para ser Desembarco del Rey.

–Tiene la certeza de que en la ficción Cáceres será Desembarco del Rey...

–No hay duda. Hemos visto etiquetas que hacen mención al Lecho de pulgas, lugares que representan claramente la calle de la Seda, que es donde hay unas prostitutas... Se han rodado escenas con chicas desnudas que, por cierto, han cobrado bastante dinero por salir así en la serie. La única duda que podemos tener es si alguna escena rodada en la Plaza de San Mateo pertenece a Antigua –como ya ocurrió en el rodaje de 2016–. Puedo asegurar, además, que a HBO no solo le gusta Cáceres; les encanta rodar en España. Aquí las autoridades conceden todo tipo de facilidades, no pagan canon por rodar... De hecho, se cambió la ley de rodajes de series en el año 2015 para que 'Juego de tronos' rodara aquí. Ellos en Cáceres han buscado un casco histórico cuidado, medieval y que sea accesible para rodar. Y Cáceres lo cumple todo. Ellos están encantados y van a hacer lo que esté en su mano para volver.

–Las administraciones confían en los efectos positivos que un rodaje de esta envergadura tendrá desde el punto de vista turístico. ¿Cree que será así?

–Está absolutamente demostrado. He hablado con responsables de turismo de Irlanda del Norte –uno de los países que más localizaciones ha aportado a 'Juego de tronos'– y ellos tienen estudios que dicen que el turismo ha subido un 200 por ciento gracias a la serie. Cáceres ya es un atractivo turístico importante, pero esto puede permitir que suba de nivel. Aquí hay una cosa clave: las administraciones públicas tienen que promocionar que Cáceres es Desembarco del Rey, que Cáceres es un lugar de series. Hay muchísima gente española, fan de 'Juego de tronos', que no sabe que 'Juego de tronos' se rodó en Cáceres. Es cierto que fueron solo dos escenas y que la mayor parte de la acción transcurrió en Los Barruecos, pero aún así tampoco saben que eso fue en Los Barruecos. En cambio, casi todo el mundo sabe que en Sevilla se rodó 'Juego de tronos'. Hubo mucho trabajo de 'lobby'.