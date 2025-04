El pueblo extremeño fotografiado por Mel Ferrer en 1965

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 10 de diciembre 2023, 08:01 Comenta Compartir

Se ha confirmado que Ana y el fotógrafo Salvador Guinea van a ser padres, y al compañero no le llega la camisa al cuerpo. Cuando ... está con Ana se muestra alegre, pero en su rincón de la Redacción se le ve meditabundo. Una tarde, tras estar haciendo cuentas en un papel, reflexionó en voz alta: «No se puede. Es que en Extremadura tenemos los sueldos más bajos de toda España. No me extraña que las parejas aquí tengan perros en vez de hijos». «¡No digas burradas! –Le cortó Caridad– Cómo vas a comparar a los niños con los perros, insensato».

Para ayudarle a evadirse de sus preocupaciones, le comenté a Guinea que en las fotografías que Matilde Muro había donado al Centro de la Documentación y la Imagen de Extremadura de la Fundación Caja Badajoz, las de la visita que la actriz Audrey Hepburn hizo en 1965 a la finca de su amiga Aline Griffith en Trujillo, había unas extraordinarias imágenes que Mel Ferrer tomó en el pueblo de Santa Marta de Magasca, que está entre Trujillo y Cáceres. –¡Vaya pedazo de foto! –dijo cuando le mostré una del párroco de Santa Marta de Magasca, de Alonso Martín, pasando junto a un raro edificio–. El cura de negro, solo con su sombra, en lo que parece un día caluroso, sin nadie en la calle. ¿Qué era ese edificio? –No sé. Es bastante raro. Lo he estado buscando en google earth y no lo encuentro. Si quieres vamos a buscarlo al pueblo, se tarda media hora en llegar desde Cáceres. –Vale. Esta fotografía también es buena de hombres esperando algo alrededor del rollo del pueblo –dijo señalando otra imagen–. Parece que había mucha gente. Ampliar Imagen de Mel Ferrer del rollo del siglo XVI y vecinos de Santa Marta de Magasca. Fondo de Matilde Muro de la Fundación Caja Badajoz –Eso lo he mirado. –Le contesté–. El rollo es del siglo XVI, y si en Santa Marta de Magasca, cuando se hizo esa foto, había 1.074 vecinos... ahora hay 302. –Tú verás. La gente se fue a buscar, fuera de Extremadura, el trabajo que aquí no había. A eso se unió después el descenso de la natalidad, porque ¿quién es el valiente que se atreve a tener hijos ahora? –¡Calla la boca! –vociferó Caridad desde su mesa– ¡Tú vas a ser padre y punto! El pasado domingo por la mañana fuimos a Santa Marta de Magasca. Guinea, con una fotocopia de la imagen del cura, preguntó en un corro de vecinos dónde estaba ese edificio. Una mujer le dijo: «Esa es la ermita. Está subiendo por esa calle; pero ya nos gustaría que estuviera así. Antes sí que era bonita, pero se empeñaron en reconstruirla y la dejaron bien fea. Ya se sabe que hay políticos que solo sirven para estropear las cosas». Fuimos a donde nos indicó la mujer, extrañándonos que en el pueblo había calles anchas y unas casas grandes, bien cuidadas. Al llegar a la ermita, que está frente a una Cruz de los Caídos, no dudamos en darle la razón a la mujer. Por lo visto el crimen arquitectónico se cometió en 1993. Ampliar Imagen actual de la ermita junto a la Cruz de los Caídos. Hay vecinos que aseguran que la ermita era más bonita antes. Salvador Guinea Buscamos dónde había hecho Mel Ferrer una foto de una madre con una niña, en una calle con una gallina; pero no encontramos el lugar y un vecino nos dijo que ya había desaparecido esa calle. Sí dimos con el rollo, en donde unas niñas estaban jugando. «¡Qué niñas más bonitas! –dijo Ana cogiéndose del brazo de su novio– ¿Te imaginas si tenemos una niña tan guapa como ellas?». «Ya, ya», respondió con evasivas Guinea, mientras nos encaminamos a tomar algo al único bar que encontramos abierto, con un curioso nombre: 'Kowax'. Sentados en la terraza, disfrutando del tibio sol de otoño, Ana nos fue ilustrando de la vida de Mel Ferrer, mientras miraba unos datos en el móvil. –Se casó cinco veces con cuatro mujeres... –¿Cómo puede ser eso? –Le interrumpió el novio –Muy sencillo. Con 20 años, en 1937, se casó con una tal Frances. Se divorciaron en 1939, y el mismo año Mel se casó con una tal Bárbara. El matrimonio se rompió en 1943, y enseguida se volvió a casar con su primera mujer; pero no cuajo y en 1954 se casó con Audrey Hepburn. –Que tampoco cuajo –dije. –El matrimonio se rompió en 1966, cuando en el rodaje de 'Dos en la carretera' Audrey tuvo un romance con el protagonista masculino, con Albert Finney. Se divorciaron en 1968, y en 1971 Mel se casó por quinta vez con Elizabeth Soukutine, nieta de Tolstói. Estuvo con ella 37 años, hasta que se murió en 2008, con 90 años. Ana nos contó que Mel estaba muy vinculado a la tierra de su padre, a España. Le gustaban los toros, y hasta fue torero en 1951 en la película 'Toros bravos'. Vivió en Marbella, hizo varias películas en España, una de ellas interpretando a El Greco, y hasta dirigió en 1965 la película de Marisol: 'Cabriola'. Ana calló y nos mantuvimos en silencio contemplando su sonrisa mientras veía jugar a las niñas a los pies del hermoso rollo. Caridad bebió un trago de agua y dijo solemnemente: «Ana, Salva... os voy a decir una cosa: Cuando Ana esté de tres meses os voy a dar 2.000 euros, y cuando nazca el niño o la niña otros 3.000 euros y un buen jamón pata negra de Montánchez». Ana se quedó con la boca abierta, mientras Guinea daba las gracias pero decía que no podían aceptar. Entonces Caridad le dijo: «Está hecho. ¡Tú vas a ser padre y punto!».

