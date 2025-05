El PSOE se resiste a un acuerdo para el presupuesto de Cáceres pese a las concesiones del PP

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 24 de enero 2025, 11:55 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Sin acuerdo para el presupuesto municipal de Cáceres. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento destaca la voluntad de diálogo del Gobierno local ... y dice que no se rompen puentes, que seguirán negociando. El Consistorio ha anunciado este viernes que asume el 50 por ciento de los descuentos del autobús urbano pese a que el Gobierno central por ahora no puede financiar su parte al no haber podido convalidar el decreto para esas mejoras del transporte. Para la concejala socialista Belén Fernández el esfuerzo municipal «es un paso positivo», pero no es suficiente por sí mismo para que el presupuesto llegue a pleno y sea aprobado con una abstención del PSOE.

Como ya informó HOY, en el presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ya se vislumbran iniciativas propias del grupo socialista así como la desaparición de otras o su recorte que vinieron el año pasado de la mano de Vox. El IMAS dispondrá de algo más de cuatro millones. La cifra es similar a la del curso anterior, pero el reparto introduce cambios sustanciales. Puede que no en el montante, sí en su filosofía. Las ayudas a la natalidad de Vox se recortan hasta la mitad y se quedan en 50.000 euros. También se elimina de las subvenciones nominativas la ayuda a Red Madre. El PSOE había hecho una exigencia de ello. Asimismo, se incrementan un 37 por ciento las subvenciones en libre concurrencia en el área de la mujer y LGTBI. Llegarán a 37.000 euros. Igualmente, entre las novedades aparecen 50.000 euros para ayudas al alquiler y se reducen las subvenciones directas para dar mayor realce a las de concurrencia competitiva. Belén Fernández admite que son propuestas con el 'sello PSOE', sin embargo no le bastan. Tampoco que el Ayuntamiento asuma el coste de la gratuidad del bus para mayores de 65 años. El impacto en las cuentas municipales sería de 75.000 euros. «Ninguna de estos dos principales pilares se garantizaba en estas cuentas. Y, por tanto, nos emplazamos a seguir negociando y a abordar estas cuestiones más en detalle», ha resumido Fernández sobre las políticas de vivienda y la necesidad de una mejora integral del bus urbano. El decreto nacional no ha sido aprobado, pero la portavoz socialista cree que su vuelta al parlamento nacional y una posible aprobación allanaría el camino. Pese a ello ha señalado que en ningún caso la política nacional 'contamina' la negociación del presupuesto de Cáceres. La portavoz socialista quiere mejoras de la línea 8 y el refuerzo de Mejostilla y ampliar la frecuencia de paso de 40 a 20 minutos, no 30 en fin de semana. También reclama el estudio de líneas y reforzar el servicio al Junquillo. Fernández ha destacado los 50.000 euros en ayudas al alquiler del IMAS pero además de considerar insuficiente esa cantidad ha aludido a que sólo beneficiaría a las familias de especial vulnerabilidad pese a que la vivienda en Cáceres es un problema general. «Estamos dando los pasos en favor de que podamos seguir hablando de un presupuesto que dé respuesta a las necesidades», indica Belén Fernández. Anuncia un voto negativo en el consejo rector del IMAS de este viernes, aunque precisa que ello no condicionará el voto posterior en un posible pleno extraordinario. De hecho, la oposición en bloque ha votado contra las cuentas del IMAS presentadas este viernes por el gobierno local en el Consejo Rector de ese organismo. También recalca que no ha recibido instrucciones de la dirección regional del PSOE para votar en un sentido u otro.

